خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مرند تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد طاهری، ظهر امروز در جلسه شورای خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مرند که با حضور نمایندگان اقشار و اصناف مختلف برگزار شد، ابراز داشت: سلامت اجتماعی و اجتماعی بودن سلامت امروز مقوله مهمی به شمار می رود، این در حالی است که سلامت در گذشته به سلامت جسمی خلاصه می شد.

وی بر ضرورت جلب مشارکت در ارتقای سلامت اجتماعی تاکید کرد و افزود: افرادی که می توانند در تامین سلامت اجتماعی کمک کار باشند باید شناسایی شوند، آن ها شریک سلامت هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند با اشاره به اهمیت تشکیل خانه مشارکت مردمی در سلامت خاطرنشان کرد: مشکلات حوزه سلامت بسیار است اما توانمندی و پتانسیل این حوزه نیز اگر توسط رسانه ها به جامعه معرفی شود و باعث افزایش سواد سلامتی مردم شوند، بسیار می تواند موثر باشد.

طاهری تاکید کرد: با تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت و تعیین اعضای آن در تصمیم گیری های سلامت شهرستان مرند نقش خواهد داشت.

وی با اشاره به کمبودهای تخت بیمارستانی در مرند تصریح کرد: پیش از توجه به این مشکلات، باید به عنوان مثال رفتارهای ورزشی و تغذیه ای مردم را مورد توجه قرار داد تا موجب ارتقای سلامتی مردم باشیم که در این صورت، با کاهش تقاضا، کمبود تخت های بیمارستانی نیز جبران خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند ابراز داشت: دبیرخانه خانه های مشارکت مردم در سلامت، در مرکز بهداشت استان مستقر شده و هر شهرستان دارای خانه مشارکت خواهد بود.

طاهری عنوان کرد: یکی از اهداف تشکیل خانه های مشارکت مردم در سلامت، تامین منابع مالی از سوی خیرین است.

گفتنی است، در پایان این جلسه، انتخابات جهت تعیین رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مرند برگزار و موسی فراز رئیس کانون بازنشستگان این شهرستان به عنوان رئیس این خانه انتخاب شد.