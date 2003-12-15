بوش از دستگيري صدام به نفع خود بهره برداري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه دستگيري صدام موجي از شور و شعف در ميان مردم عراق به راه انداخت . مورگن پست با اشاره به اينكه مردم عراق تاكنون روزي به بزرگي روز گذشته در تاريخ اين كشور تجربه نكرده اند ، نوشت : از اين زمان به بعد لحظات و دقايق براي مردم عراق سرنوشت ساز خواهد بود زيرا اين مسئله سبب تقويت روحيه آنان پس از سالها سختي و مشقت شده است .

اين روزنامه در بخش ديگري افزود : دستگيري صدام را توسط نيروهاي آمريكايي مي توان گامي در موفقيت بوش در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور دانست .

مورگن پست در ادامه نوشت : رئيس جمهوري آمريكا با آغاز جنگ عراق با انتقادهاي بي شماري مواجه شد و سبب كاهش محبوبيت وي نه تنها درميان مردم اين كشور بلكه درميان مردم جهان شد .

اين روزنامه همچنين خاطرنشان كرد : رئيس جمهوري آمريكا از دستگيري صدام به نفع خود بهره برداري خواهد كرد و آن را دستاويزي براي پيروزي در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور قرار خواهد داد .

مورگن پست افزود : رئيس جمهوري آمريكا فرصت و موقعيت چنداني براي تبليغات رياست جمهوري و جلب حمايتهاي مردم اين كشور ندارد به همين منظور در نظر دارد از اين مسئله نهايت استفاده را بكند و آينده انتخابات رياست جمهوري را از هم اكنون رقم بزند .

اين روزنامه در پايان به واكنش كشورهاي اروپايي پرداخت و نوشت : علاوه بر شماري از كشورهاي اروپايي، كشورهاي فرانسه و آلمان نيز كه ازمخالفان سرسخت جنگ عراق بودند ، پس از خبر دستگيري صدام از اين مسئله استقبال كردند و از اين رويداد بعنوان امكاني در راستاي تحقق امنيت در عراق ياد كردند .

