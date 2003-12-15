  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۱۲

روزنامه آلماني مورگن پست :

بوش از دستگيري صدام به نفع خود بهره برداري مي كند

روزنامه آلماني مورگن پست در شماره امروز از دستگيري صدام بعنوان برگ برنده اي براي رئيس جمهوري آمريكا در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور ياد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه دستگيري صدام موجي از شور و شعف در ميان مردم عراق به راه انداخت . مورگن پست با اشاره به اينكه مردم عراق تاكنون روزي به بزرگي روز گذشته در تاريخ اين كشور تجربه نكرده اند ، نوشت : از اين زمان به بعد لحظات و دقايق براي مردم عراق سرنوشت ساز خواهد بود زيرا اين مسئله سبب تقويت روحيه آنان پس از سالها سختي و مشقت شده است .
اين روزنامه در بخش ديگري  افزود : دستگيري صدام را توسط نيروهاي آمريكايي مي توان گامي در موفقيت بوش در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور دانست .
مورگن پست در ادامه نوشت : رئيس جمهوري آمريكا با آغاز جنگ عراق با انتقادهاي بي شماري مواجه شد و سبب كاهش محبوبيت وي نه تنها درميان مردم اين كشور بلكه درميان مردم جهان شد .
اين روزنامه همچنين خاطرنشان كرد : رئيس جمهوري آمريكا از دستگيري صدام به نفع خود بهره برداري خواهد كرد و آن را دستاويزي براي پيروزي در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور قرار خواهد داد . 
مورگن پست افزود : رئيس جمهوري آمريكا فرصت و موقعيت چنداني براي تبليغات رياست جمهوري و جلب حمايتهاي مردم اين كشور ندارد به همين منظور در نظر دارد از اين مسئله نهايت استفاده را بكند و آينده انتخابات رياست جمهوري را از هم اكنون رقم بزند .  
اين روزنامه در پايان به واكنش كشورهاي اروپايي پرداخت و نوشت  : علاوه بر شماري از كشورهاي اروپايي، كشورهاي فرانسه و آلمان نيز كه  ازمخالفان سرسخت جنگ عراق بودند ، پس از خبر دستگيري صدام از اين مسئله استقبال كردند و از اين رويداد بعنوان امكاني  در راستاي تحقق امنيت در عراق ياد كردند . 

کد مطلب 44704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها