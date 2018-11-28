به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج و روز نیروی دریایی، اظهارکرد: فردا (پنج شنبه) دو زیردریایی کلاس غدیر و روز شنبه(دهم آذرماه) هم ناوشکن سهند از کلاس جماران به نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد که هر سه مجموعه بسیار برای ما ارزشمند هستند.

وی گفت: زیردریایی کلاس غدیر به انواع سلاح‌ها مجهز شده و امکان پرتاب موشک از زیر سطح و روی سطح را دارد و علاوه بر شلیک اژدر می‌تواند نیروی انسانی را به سواحل منتقل کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: ناوشکن سهند هم از کلاس جماران است که بروزسازی های جدیدی روی سلاح، هدایت، رادار و موشک آن انجام شده و انشاالله با الحاق اینها، نیروی دریایی ما قوی‌تر از قبل خواهد شد.