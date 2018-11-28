جنگل های آتش گرفته آمریکا با پهپاد احیا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، با توجه به دشواری دسترسی به نقاط آتش گرفته و آلودگی این منطقه به مواد سمی، به نظر نمی رسد اعزام زمینی نیروی انسانی به این محل ایده مناسبی باشد و لذا قرار است پهپادها در این زمینه به کمک متخصصان بیایند.

یک شرکت نوپای فعال در سیاتل پهپادی تولید کرده که با هوش مصنوعی بالایی که دارد قادر به پرواز در نقاط آسیب دیده و یافتن زمین های مناسب جنگلی برای کاشت درخت است.

پهپادهای مذکور می توانند هم در مورد مکان مناسب کاشت بذر و دانه درخت تصمیم بگیرند و هم کار کاشت بذر را با بازوهای بلند رباتیک خود انجام دهند.

پهپاد مذکور از رادار پیشرفته خود برای تهیه نقشه سه بعدی منطقه هدف استفاده کرده و سپس از دوربین های نصب شده بر روی دستگاه برای تجزیه و تحلیل ویژگی های خاک و گیاهان قادر به رشد در آن بهره می گیرد.

سپس سیستم هوش مصنوعی تمصمیم می گیرد چه نقاطی برای کاشت درخت تازه مناسب هستند. این پهپاد نه تنها قادر به کنار زدن خاک و فرو کردن دانه در زمین است، بلکه یک پوشش خوراکی محافظ تجزیه شونده را هم به دور بذر می پیچد تا از خورده شدن آن توسط حیوانات جلوگیری کند. این امر رشد و بزرگ شدن قطعی درخت را تضمین می کند.

در حال حاضر مراحل آزمایش این پهپاد در دست انجام است و انتظار می رود استفاده از آن برای کاشت درخت در نواحی جنگلی آسیب دیده در آتش سوزی اخیر کالیفرنیا از ماه دسامبر آغاز شود.