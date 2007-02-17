پیگیری حقوقی شکایت جانبازان از عدم اجرا یا سوء مدیریت در اجرای بخشنامه رئیس جمهور

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : حمایت از ایثارگران عزیز و رسیدگی به وضعیت آنها در حدود قوانین و مقررات، وظیفه همه مسئولان است.

ولی الله خبره افزود : یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون است و منظور از قانون به معنای عام کلمه، قوانین موضوعه مصوب نهاد قانونگذاری و مصوبات هیات دولت و بخشنامه های رئیس جمهور، وزرا و اشخاصی است که حق تدوین و امضاء مصوبات و بخشنامه ها را دارند.

وی ادامه داد: هنگامی که یک مصوبه یا بخشنامه، قانون و لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌شود، بازرسی می تواند بر اجرایی شدن آن نظارت کند و چنانچه جانبازان نسبت به عدم اجرا یا سوء مدیریت در اجرای بخشنامه رئیس جمهور درباره رسیدگی به وضعیت خود شکایت کنند، با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت : این سازمان پس از دریافت گزارش در خصوص عدم اجرا یا سوء اجرای یک قانون از سوی هر یک از دستگاه ها، آن را به اداره کل بازرسی نهادها ارجاع می دهد و پس از استماع توضیحات مسئولان امر، نتیجه آن را اعلام می کند.