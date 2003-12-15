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۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۲۴

مركز اطلاع رساني ناجا خبر داد:

دستگيري دو مامور قلابي به جرم آدم ربايي در مشهد

دو نفر زن و مرد كه با معرفي خود بعنوان مامور نيروي انتظامي اقدام به آدم ربايي و اخاذي از يك خانواده كرده بودند توسط مامورين اداره آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان مشهد دستگير شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي با اعلام اين مطلب تصريح كرد: برابر اطلاع واصله به مامورين آگاهي مشهد، دو نفر مرد و زن با معرفي خود به عنوان مامورين نيروي انتظامي با ورود به منزلي در خيابان امام رضا (ع) پس از اقدام به ربودن دو افغاني و مادرشان  براي آزادي آنها مبلغ ده ميليون تومان مطالبه كرده اند.

بنابر اين گزارش در پي وقوع اين حادثه ماموران آگاهي با انجام مجموعه اي از اقدامات ويژه پليسي ، آدم ربايان را شناسايي و دستگير كردند . در همين زمينه يك قبضه سلاح كمري قلابي و دو دست لباس فرم نيروي انتظامي را نيز از اين افراد كشف و ضبط شد و  متهمين مربوطه  به جرم آدم ربايي جهت طي مراحل قانوني پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شدند. 

کد مطلب 44705

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