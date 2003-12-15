دستگيري دو مامور قلابي به جرم آدم ربايي در مشهد

به گزارش خبرگزاري مهر، مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي با اعلام اين مطلب تصريح كرد: برابر اطلاع واصله به مامورين آگاهي مشهد، دو نفر مرد و زن با معرفي خود به عنوان مامورين نيروي انتظامي با ورود به منزلي در خيابان امام رضا (ع) پس از اقدام به ربودن دو افغاني و مادرشان براي آزادي آنها مبلغ ده ميليون تومان مطالبه كرده اند.

بنابر اين گزارش در پي وقوع اين حادثه ماموران آگاهي با انجام مجموعه اي از اقدامات ويژه پليسي ، آدم ربايان را شناسايي و دستگير كردند . در همين زمينه يك قبضه سلاح كمري قلابي و دو دست لباس فرم نيروي انتظامي را نيز از اين افراد كشف و ضبط شد و متهمين مربوطه به جرم آدم ربايي جهت طي مراحل قانوني پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شدند.