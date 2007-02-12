راهپیمایی 22 بهمن موجب غافلگیری دشمنان و عزت بیشتر ملت ایران شد / ایران و ونزوئلا همواره در کناریکدیگر خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور نیز در این گفتگو ضمن تشکر از مواضع دوستانه ونزوئلا، تصریح کرد: حقیقت این است که ملت ایران امروز متحد تر، قوی تر و شجاع تر از 28 سال گذشته در پی تحقق آرمانهای انقلاب عزیز اسلامی است و مردم دیروز با حضور عظیم خود بر خلاف تبیلغات رسانه های امپریالیستی بار دیگر همبستگی مستحکم و مسئولان ایران را به نمایش گذاشتند.

دکتر احمدی نژاد همچنین با ابراز خرسندی از روند مناسب و رو به گسترش روابط همه جانبه تهران - کاراکاس، تقویت و توسعه هر چه بیشتر این روابط را موجب خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان دو ملت دانست و افزود: افتتاح خط پرواز مستقیم تهران - کاراکاس و تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک در آینده نزدیک موج گرمتر شدن روابط دو جانبه و گسترش همکاری های ایران با کشورهای آمریکای لاتین خواهد شد.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز با تاکید بر اینکه دولت و ملت ونزوئلا همواره در کنار انقلاب اسلامی و دولت و ملت شجاع ایران خواهند بود گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل و آزاد، همکار و شریکی خوب و مطمئن برای همکاری های بین المللی بویژه در بخش اقتصادی است و ونزوئلا علاقه مند به گسترش روز افزون روابط خود در همه زمینه ها و افزایش سطح مبادلات دو جانبه و چند جانبه با ایران است.

در گفتگوی تلفنی که به ابتکار هوگو چاوز انجام شد، رئیس جمهور ونزوئلا ضمن تبریک مجدد سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فن آوری صلح آمیز و استفاده از مزایای آن حمایت کرد و افزود: امیدوارم در سفر آتی من به تهران قرار دادهای جدیدی برای گسترش مبادلات دو کشور به مرحله نهایی برسد.