مشکلات استقلال همچنان پابرجاست/ ضد حمله های نفت خطرناک است

صادق ورزمیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار روز پنج شنبه استقلال برابر صنعت نفت آبادان گفت: هر دو تیم بازی سختی مقابل یکدیگر خواهند داشت. البته مشکلات استقلال همچنان پابرجاست و این تیم با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند.

وی تاکید کرد: استقلال هنوز به یک ترکیب ایده آل دست پیدا نکرده و از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی به سر نمی برد.

وی گفت: این تیم اگرچه دیدار برابر همنام اهوازی خود را با پیروزی به پایان رساند، اما بازی چندان دلچسبی از خود ارائه نداد و باز هم دیدیم که ترکیب این تیم در این دیدار هم همانند بازی های گذشته دستخوش تغییرات پی در پی بود.

ورمزیار در ادامه گفت: اگر استقلال بتواند به یک ترکیب ایده آل دست پیدا کرده و در نیم فصل دوم با همان ترکیب مقابل حریفانش به میدان برود، می تواند نتایج خوبی کسب کند اما اینکه بخواهد در هر بازی با یک ترکیب وارد شود، این نمی تواند کمک مفیدی به استقلال کرده و تیم هم از لحاظ اعتماد به نفس شرایط خوبی نخواهد داشت.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: روح الله باقری بازی خوبی از خود مقابل استقلال خوزستان به نمایش گذاشت اما معلوم نیست در بازی فردا مقابل نفت باز هم در ترکیب حضور خواهد داشت یا خیر.

وی در ادامه گفت: اگر آبی پوشان می خواهند خود را به صدر جدول برسانند، دو مهاجم را کنار یکدیگر قرار داده تا آنقدر آنان در تمرینات کنار هم بوده با هم بازی کنند تا بتوانند یک زوج ایده آل شده و در طول بازی های نیم فصل دوم استقلال را کمک کنند.

ورمزیار در خصوص صنعت نفت آبادان هم گفت: این تیم حفظ توپ خوبی دارد و از بازیکنان باتجربه ای همانند جاسم کرار سود می برد و در ۱۳ هفته از بازی هایی که گذشته تساوی های زیادی داشته و مطمئناً نمی خواهد در تهران برابر استقلال شکست بخورد. بنابراین روی به یک بازی تدافعی خواهد آورد تا بتواند با دست پر از تهران به آبادان برگردد و این می تواند کمک مفیدی به استقلال کند تا این تیم با فشار زیادی که بر روی دروازه نفتی ها می آورد، به گل دست پیدا کند. بنابراین باید منتظر بمانیم و فردا شاهد یک بازی خوب و تماشاگرپسند از دو تیم باشیم.

وی در خصوص گروه استقلال در لیگ قهرمانان که تیم های بسیار بزرگی در آن حضور دارند، گفت: اگر قرار باشد این گروه را سخت بنامیم، دو تیم بزرگ آن استقلال و الهلال هستند که هر دو سابقه قهرمانی داشته و همیشه بازی های خوبی از خود ارائه می دادند. کادر فنی اگر میخواهد امسال هم همانند سال گذشته از گروه خود به عنوان تیم اول صعود کند، باید در زمان نقل و انتقالات بازیکنان بزرگی را جذب کرده تا بتوانند با بازی های خوب صعود آبی پوشان به دور بعد را حتمی کنند. با توجه به اینکه بغیر از الهلال و استقلال دو تیم خوب دیگر غرب آسیا هم در این گروه حضور دارند، آبی پوشان نباید خیلی نگران این باشند که به عنوان تیم اول صعود می کنند یا به عنوان تیم دوم. چون گذر از مرحله اول که تیم های بزرگی در گروه استقلال قرار دارد، می تواند از لحاظ روحی و روانی اعتماد به نفس آبی پوشان را بالا برده و این تیم را آماده دیدارهای بعدی کند.

پیشکسوت استقلال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کادر فنی به همراه اعضای کمیته فنی که حالا باید به کمک شفر بیایند، بتوانند برای نیم فصل دوم به یک جمع بندی کلی در مورد جذب بازیکنان خوب رسیده تا یک استقلال پرقدرت را در نیم فصل دوم چه در لیگ برتر و چه در لیگ قهرمانان شاهد باشیم.