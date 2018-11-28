۱۴۱ اثر هنری در جشنواره دیجیتال رضوی در قزوین ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره سراسری تولیدات محتوای رضوی در فضای مجازی ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، درافشانی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری، حجت الاسلام رمضانی مدیرکانون های فرهنگی استان و جمعی از هنرمندان در حسینیه امینی ها برگزار شد.

اکبر اسکندری نژاد در این مراسم گفت: عملکرد خوب مجتمع دیجیتال کاسپین قزوین و پیشتازی آن در کشور موجب شد اداره ارشاد با میزبانی جشنواره در استان موافقت کند و با انتشار فراخوان شاهد استقبال خوبی از سوی مخاطبان و هنرمندان بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: در این جشنواره ۱۴۱ اثر شرکت داده شد که در بخش فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ۵۱ مورد اثر، تولید محتوای دیجیتال ۸۶ اثر و در بخش ایده برتر تعداد ۴ اثر به دبیرخانه رسید.

وی بیان کرد: بخش های اصلی این دوره از جشنواره نسبت به دوره های گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و اثار ارسالی به دبیرخانه از کیفیت بالایی برخوردار بوده و با توجه به بخش های فرهنگی جشنواره در این دوره تولید محتوای خوبی صورت گرفته و شاهد اثار قابل قبولی بودیم.

اسکندری نژاد یادآورشد: امیدواریم در بخش فعالیت های فرهنگی دیجیتال هم در سال اتی شاهد حضور پر رنگ فعالان عرصه دیجیتال در حوزه ترویج فرهنگ دینی و اهل بیت باشیم.

سعید پورایمانی مدیر مجتمع دیجیتال کاسپین قزوین هم گفت: این مرکز در سه سال متوالی توانست رتبه اول کشور را کسب کند و مورد تشویق مرکز رسانه های دیجیتال کشور و بنیاد بین المللی امام رضا(ع) قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حوزه تلفن همراه اثار ارائه شده کیفیت بیشتری داشت و در بخش فعالیت های فرهنگی شاهد حضور پر رنگ کانال و صفحات پرمخاطب شبکه اجتماعی بودیم که به انتشار فرهنگ رضوی اهمیت دادند.

در این مراسم بیانیه هیئت داوران جشنواره هم قرائت شد.

در ادامه از هفت اثر برتر جشنواره با اهداء لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.



