به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در همین راستا رضایت مندی میهمان همواره یکی از اصول و رسالت های ایران هتل آنلاین بوده است. ثبت نظرات از دو جهت مهم و قابل توجه است: ۱- آگاهی رسانی به هتل‌ها در رابطه با کیفیت ارائه خدمات و میزان رضایت‌مندی میهمان سابق و ۲- اطلاع رسانی به میهمانان آتی برای اقامت های پیش رو. با توجه به سابقه ۱۲ ساله ایران هتل آنلاین در زمینه رزرواسیون آنلاین هتل و ثبت بیش از نیم میلیون نظر واقعی، قوی ترین و کامل ترین مرجع نظرات را در اختیار دارد.

امسال نیز مانند سال گذشته ایران هتل اقدام به صدور گواهینامه‌های میزان رضایت مندی مشتریان نموده است و کیفیت ارائه خدمات هتل ها طی ۳ سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

این گواهینامه‌ها به معنای گواهینامه برتری یک هتل نیست، بلکه به معنی گواهینامه میزان رضایتمندی میهمانان ایران هتل آنلاین است. در این گواهینامه‌ها بررسی می‌شود که هر هتل از رتبه ۵ که بالاترین رتبه میزان رضایتمندی است، توانسته‌اند چه رتبه ای بر اساس نظرات مهمانان کسب کنند.

رتبه‌های در نظر گرفته شده بر اساس استانداردهای مشابه بین المللی به شکل زیر است: رتبه بین ۲ تا ۳ «متوسط»، ۳ تا ۴ «خوب»، ۴ تا ۴/۴ «بسیار خوب» و بالای ۴/۴ «عالی» است. برهمین اساس تعداد ۶۴ هتل رتبه متوسط، تعداد ۲۹۴ هتل رتبه خوب، ۱۱۴ هتل رتبه خیلی خوب و ۳۳ هتل رتبه عالی کسب کردند.

واضح است که ایران هتل آنلاین با تمامی واحدهای اقامتی در ایران همکاری ندارد و این گواهینامه ها بر اساس میزان رضایتمندی مهمانانی که از سایت ایران هتل آنلاین اقدام به رزرو هتل کرده‌اند، صادر شده است. ما در این گواهینامه‌ها عنوان نمی‌کنیم که هتلی، از هتل دیگر برتر و بهتر است بلکه تنها میزان رضایت مندی میهمانان ایران هتل آنلاین را اعلام کرده ایم. طبیعی است که میهمانانی که هتلی ۵ ستاره انتخاب کرده‌اند، خواسته‌های متفاوتی نسبت به یک هتل دو ستاره دارند و بر همین اساس امتیاز می‌دهند.

روند جمع آوری نظرات براساس تنها آرا ارائه شده توسط میهمانانی است که در هتل اقامت داشته‌اند، است و هیچگونه نظر شخصی و تبلیغات از سوی مجموعه ایران هتل آنلاین وجود نداشته است. درفرم نظرسنجی هر هتل عملکردهای مختلف مثل پاکیزگی و کیفیت غذا، عملکرد کارکنان، امکانات هتل، موقعیت مکانی و ... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و میهمانان از ۱ تا ۵ به هتل مربوطه امتیاز می‌دهند.

میهمانان می‌توانند تنها با کد پیگیری خود اقدام به ثبت نظر در سایت کند، به همین جهت نظرات کاملا توسط افراد حقیقی بدون هیچگونه دستکاری و جهت گیری به‌صورت کاملا واقعی و قابل استناد بر روی سایت ثبت می‌شود و مورد تایید کلیه هتل ها و میهمانان است.

تمامی این مدارک و مستندات وجود دارد و می توانید با مراجعه به سایت ایران هتل آنلاین نظرات تک تک میهمانان را با نام و نام خانوادگی دقیق و تاریخ اقامت ببینید، حتی این امکان وجود دارد تا هتل‌ها وارد پنل هتلی خود بشوند و پاسخ نظرات میهمانان هتل خود را درج کنند.

ما امسال به «۵۰۶» هتل گواهینامه رضایت مندی اهدا کردیم. این گواهینامه ها به هتل هایی با رتبه ی بالای ۲.۲ تعلق گرفت. متاسفانه هتل‌هایی که تعداد آرای آنها به حد نصاب نرسید، شامل اهدای این سرتیفیکت‌ها نشدند و در نهایت در الگوریتم انتخاب ما هتل هایی قرار گرفتند که در بازه مهر ۹۶ تا مهر ۹۷ دارای این نظرات بوده اند. این بازه یک ساله از این جهت برای ما اهمیت داشت که بتوانیم میزان رضایتمندی میهمانان را در ایام شلوغی ( پیک) با ایام عادی هتل مقایسه کنیم.

اعطای دومین دوره گواهینامه میزان رضایتمندی مشتریان ایران هتل آنلاین بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که پشتوانه آن شاخصه بسیار مهمی همچون رضایتمندی مشتریان این مجموعه و نظرات بیش از نیم میلیون مسافر واقعی است.