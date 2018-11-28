بومی سازی استانداردها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی در هشتمین همایش استاندارد و کیفیت استان البرز که در سالن همایش موسسه تحقیقات علوم دامی برگزار شد، با اشاره به اینکه استاندارد به معنای هویت دادن به کالاها و سبک زندگی‌ است، اظهار کرد: استاندارد نشان دهنده کار، تلاش و نگاه مسئولان به توسعه است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با بیان اینکه اولین چیزی که برای رشد کردن نیاز داریم، بومی سازی کردن استانداردهاست، افزود: گام بعدی رسیدن به استانداردهای بین المللی است.

بنامولایی با بیان این مطلب که باید تفاهم نامه ای میان سازمان استاندارد و سازمان های بین المللی منعقد شود، گفت: با این کار هزینه های تولیدکننده کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: برای رشد و توسعه تولید و برای اینکه صادرات خوبی داشته باشیم باید تفاهمات انجام شود.

بنامولایی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی با سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو تفاهم نامه ای منعقد کرده است، بیان کرد: براساس این تفاهم نامه آزمایشگاههای همکار نباید جزیره ای عمل کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بابیان این مطلب که اتاق نیاز دارد کلاس های آموزشی برگزار کند، گفت: کارشناسان استاندارد باید کلاس های آموزشی و آشنا کردن تولید کننده با استانداردهای کشورمختلف را برگزار کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که کلاس های کاربردی را برگزار کند تا تولید کننده متناسب با استانداردهای کشورهای مختلف تولید کند.

بنامولایی با بیان اینکه علم کورکورانه مانع پیشرفت ما است، گفت: کورکورانه کار کردن ما را به جایی نخواهد رساند.

وی در پایان بابیان اینکه اگر میخواهیم مشکلات حل شود باید متناسب با رشد تکنولوژی حرکت کنیم، گفت: باید متناسب با رشد تکنولوژی و در کنار هم حرکت کنیم و اگر این کار را انجام دهیم موفق خواهیم شد.