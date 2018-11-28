به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشست امروز شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری با اعلام این مطلب تاکید کرد: با توجه به اینکه مذاکرات حج آینده با مسئولان وزارت حج عربستان کمتر از یک ماه دیگر انجام خواهد شد معاونت ها و واحدهای مختلف بعثه، برنامه ها و طرحهای خود را برای حج ۹۸ هرچه سریعتر ارائه دهند.

وی افزود: کاهش نیروهای اعزامی به حج آینده و صرفه جویی در بخش های مختلف بدون آنکه از کیفیت کاسته شود لازم است در دستور کار واحدهای مختلف قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه همچنین از معاونت فرهنگی خواست درخصوص معرفی روحانیون و معینه های کاروان ها، برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و تهیه محصولات فرهنگی منطبق با نیازهای زائر سریعتر اقدام کند.

در این جلسه آقای جعفرشمسیان معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه و مدیران واحدهای مختلف این معاونت در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تدوین برنامه بودجه سال ۹۸، آموزش و ارزیابی نیروی انسانی و نهایی کردن طرح تعالی حج گزارش دادند و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: حرکت هماهنگ مسئولان مناطق و استان ها با مرکز در اجرای برنامه های حج آینده ضروری است.

وی همچنین ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی را در انتقال اطلاعات مورد نیاز به زائران یادآور شد و تصریح کرد: باید تلاش کرد از توان دستگاهها و سازمان هایی که می توانند در این بخش به بعثه کمک کنند، استفاده شود.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین خواستار استفاده از نظرات کارشناسی در تدوین برنامه های بخش های مختلف شد و از حاضران خواست منطبق با نیازهای حج آینده، راهکارهای مناسب را برای رسیدن به موفقیت تعریف و عملیاتی کنند.