برگزاری اولین دوره مسابقات فوتسال جام شهر پاک در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری تبار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با هدف ارتقای سلامت، افزایش نشاط و توسعه و تبلیغ فرهنگ شهر پاک و حمایت از کالای ایرانی، مسابقات جام شهر پاک با همکاری شهرداری و شورای شهر یاسوج و تربیت بدنی شهرستان بویراحمد برگزار می شود.

اکبری تبار ورود به این مسابقات برای عموم مردم در قالب تیم را آزاد دانست و اظهار کرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم و دریافت شرایط ثبت نام می توانند به روابط عمومی شهرداری و شورای شهر یاسوج واقع در بلوار امام خمینی، ساختمان مرکزی شهرداری یاسوج مراجعه کنند.

اکبری تبار دعوت و تجلیل از علیرضا فغانی داور برجسته ایرانی در دیدار فینال و حضور جواد زرینچه پیشکسوت فوتبال را از دیگر هدفگذاری ها و برنامه ریزی های این مسابقات دانست.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یاسوج گفت: همچنین به تیم های اول تا سوم جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.