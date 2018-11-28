به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت خودروهای پیش خریداری شده توسط مشتریان، اظهار کرد: بدون تردید خودروسازان موظف هستند به تعهد خود در برابر مشتریانی که خودروی خود را پیش خرید کرده‌اند و یا اینکه قرارداد قطعی در این زمینه دارند، پایبند باشند.

رحمانی با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید برای خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، درباره اعلام برخی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار، تصریح کرد: هر آنچه که در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد ملاک است.

وی گفت: در حال‌ حاضر سازمان حمایت در حال‌ انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه ان‌شاء‌الله نظر خواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه من به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهای پیش فروش هستم، خاطرنشان کرد: قطعا آنچه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی‌شود. آنچه در این زمینه مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت ها را کاهش دهند.

رحمانی در خصوص وضعیت بازار گوشی‌های همراه، گفت‌: به نظر من گوشی‌های همراهی که در حال‌ حاضر در گمرک هستند، در صورتی که به بازار روانه شوند، حتما با کاهش قیمت مواجه خواهند بود. قرار است جلسه‌ای در این باره تشکیل شود تا موانع موجود برطرف و هرچه‌ سریعتر تلفن‌های همراه موجود در گمرک روانه بازار شود.

وی در پایان در خصوص افزایش قیمت نان، خاطرنشان کرد: طی یک ماهی که من به عنوان وزیر فعالیت می‌کنم تاکنون صحبتی درباره افزایش قیمت مطرح نشده و دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای بازنگری در قیمت نان ندارد.