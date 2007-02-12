"یک شب" شاید وقتی دیگر به نمایش درآید

سیروس تسلیمی پخش کننده فیلم "یک شب" در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر گفت: "همانطور که پیش از این گفته شد قرار بود این فیلم پس از اتمام جشنواره فجر در سینما فرهنگ و شش سالن دیگر از جمله فلسطین، جوان و ... به اکران عمومی دربیاید. اما متاسفانه ما هنوز موفق به دریافت پروانه نمایش نشده ایم. بعد از گرفتن این مجوز به طور قطع در سینماهای یادشده فیلم به نمایش عمومی درمی آید."

وی که پخش "تردست" ساخته محمدعلی سجادی را نیز بر عهده دارد، درباره زمان اکران این فیلم اظهار داشت: "این فیلم از مدتی قبل پروانه نمایش دریافت کرده، ولی ما منتظر حواله پوزیتیو هستیم تا کپی فیلم را چاپ کنیم. تا زمانی که این مشکل رفع نشود امکان نمایش عمومی فیلم را به دست نمی آوریم."



فیلم سینمایی "یک شب" که تا به حال در جشنواره متعدد خارجی از جمله پالم اسپرینگز، مونترال، کن، بوستن و ... به نمایش درآمده است، داستان زندگی زنی را بیان می کند که با مسایل و مشکلات امروزی درگیر است. هانیه توسلی، سعید ابراهیمی فر، عبدالرضا فخار و نادر ترکمن در این فیلم بازی می کنند.



نیکی کریمی فیلمنامه نویس و کارگردان، حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، مستانه مهاجر تدوینگر، ایرج رامین فر طراح صحنه و لباس، پیمان یزدانیان آهنگساز، محمدرضا دلپاک صداگذار، سودابه خسروی طراح چهره پردازی و جهانگیر کوثری تهیه کننده این فیلم هستند.