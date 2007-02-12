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۲۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۶

با حضور آیت الله تسخیری؛

جشنواره ملی فرهنگی عربستان برگزار می شود

جشنواره ملی فرهنگی عربستان برگزار می شود

بیست و دومین جشنواره ملی فرهنگی عربستان از 25 بهمن ماه (14 فوریه) به مدت یک هفته با سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیرامون روابط بین مذاهب در جهان عرب در ریاض برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جشنواره ملی فرهنگی عربستان با حضور جمع کثیری از شخصیتهای فرهنگی و دینی جهان اسلام با برگزاری کمیسیونهایی پیرامون بررسی روابط مذهبی در جهان عرب، ابعاد شخصیت مردم عربستان، تعصب، سلطه و درگیری فرهنگها، سرمایه گذاری در عربستان و اصول شرعی و کاربردهای عملی آن، در ریاض پایتخت عربستان برگزار می شود .

آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دعوت شیخ عبدالعزیز بن المحسن التویجری نایب رئیس جشنواره ملی فرهنگی عربستان با شرکت در این همایش پیرامون روابط بین مذاهب در جهان عرب سخنرانی خواهد کرد .

 

کد مطلب 447071

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