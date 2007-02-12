جشنواره ملی فرهنگی عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جشنواره ملی فرهنگی عربستان با حضور جمع کثیری از شخصیتهای فرهنگی و دینی جهان اسلام با برگزاری کمیسیونهایی پیرامون بررسی روابط مذهبی در جهان عرب، ابعاد شخصیت مردم عربستان، تعصب، سلطه و درگیری فرهنگها، سرمایه گذاری در عربستان و اصول شرعی و کاربردهای عملی آن، در ریاض پایتخت عربستان برگزار می شود .

آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دعوت شیخ عبدالعزیز بن المحسن التویجری نایب رئیس جشنواره ملی فرهنگی عربستان با شرکت در این همایش پیرامون روابط بین مذاهب در جهان عرب سخنرانی خواهد کرد .