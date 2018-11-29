واکنش مسئول لیگ فوتسال بانوان به دنبال ادعای بازیکن استقلال ساری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادعای بازیکن تیم استقلال ساری مبنی بر جعل امضایش توسط سرمربی تیم و امضای قرارداد، مسئول لیگ فوتسال بانوان اعلام کرد پس از طرح شکایت از سوی بازیکن و صحت ادعا فدراسیون فوتبال پیگیر خواهد بود.

شهرزاد نصیری، مسئول لیگ برتر فوتسال بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ادعا بازیکن تیم استقلال ساری مبنی بر جعل امضایش گفت: هر بازیکنی که مشکلات انضباطی در قراردادش دارد باید ابتدا به هیات استان مراجعه کند چراکه قراردادها ابتدا در هیات استانی ثبت می‌شوند و استان متولی اول قراردادها است و سپس قرارداد ها به فدراسیون ارسال می‌شود.

نصیری ادامه داد: پس از طرح شکایت در هیات استان اگر بازیکنی نتیجه نگرفت سپس باید به فدراسیون مراجعه کند و فدراسیون در خدمت است.

او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر ادعای ستاره محمدی صحت داشته باشد موضع فدراسیون نسبت به این موضوع چیست؟ گفت: اگر یک درصد چنینی اتفاقی رخ داده باشد کمیته انضباطی تشکیل خواهیم داد و مطمئن باشید درباره باشگاه و فردی که مرتکب چنین کاری شده باشد در کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد شد.

مسئول لیگ فوتسال بانوان در پایان گفت: بارها به بازیکنان تاکید کرده‌ایم که حتی اگر قرارداد شش ماهِ میبندند اطمینان حاصل کنند که قرارداد موثق باشد، نه اینکه پس از بروز مشکل به دنبال پیگیری موشکافانه قرارداد خود باشند.