سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب پذیر جامعه،گفت: اعطای بسته‌های حمایتی از سوی دولت، بهترین شیوه برای بهبود شرایط اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است که تصمیم خوبی اتخاذ شده است تا به افراد کم درآمد و به ویژه کسانی که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، این بسته های حمایتی داده شود.

وی با تاکید بر اینکه بسته های حمایتی باید در قالب کالا به مردم داده شود، ادامه داد: در واقع دولت باید این بسته‌های حمایتی را در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا آنها کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قرار بود دولت بسته‌های حمایتی را تا پایان آبان‌ماه اجرایی کند، تصریح کرد: با وجود این هنوز دولت اقدامی در این زمین انجام نداده است و امیدواریم هر چه سریعتر دولت مبادرت با اعطای این بسته‌ها در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم کند.