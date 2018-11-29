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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر:

بسته‌های حمایتی باید در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم داده شود

بسته‌های حمایتی باید در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم داده شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهتر است دولت بسته‌های حمایتی را در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا آنان نیازهای خود را از این طریق برآورده کنند.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب پذیر جامعه،گفت: اعطای بسته‌های حمایتی از سوی دولت، بهترین شیوه برای بهبود شرایط اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است که تصمیم خوبی اتخاذ شده است تا به افراد کم درآمد و به ویژه کسانی که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، این بسته های حمایتی داده شود.

وی با تاکید بر اینکه بسته های حمایتی باید در قالب کالا به مردم داده شود، ادامه داد: در واقع دولت باید این بسته‌های حمایتی را در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا آنها کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قرار بود دولت بسته‌های حمایتی را تا پایان آبان‌ماه اجرایی کند، تصریح کرد: با وجود این هنوز دولت اقدامی در این زمین انجام نداده است و امیدواریم هر چه سریعتر دولت مبادرت با اعطای این بسته‌ها در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم کند.

کد مطلب 4470751
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اين چه رفتاري است كه دولت تدبير و اميد با مردم دارد؟ مردم را فقير مي كند كه بسته حمايتي توزيع نمايد ..

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