نماز تنها راه پاسخ به نیازهای انسانی/ تدوین برنامه ۵ ساله نماز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در چهارمین اجلاسیه نماز گیلان که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: همگان باید مردم را به برپایی نماز دعوت کنند.

آیت الله فلاحتی در ادامه به برخی از ویژگی ها و خصایص لازم برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه اشاره کرد و افزود: قدردانی از خدمات، حرکت برای رسیدن به رشد و تعالی، برتری جویی و قدرت طلبی برخی ازجمله ویژگی ها و خصایص انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه نماز تنها وسیله تأمین کننده نیازهای انسانی است، ادامه داد: انسان‌ها به مفاهیم دین و نماز نیازمند بوده و بزرگ‌ترین پاسخ به نیازهای درونی انسان به واسطه نماز داده می شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه انسان‌ها با برپایی نماز و ارتباط با خداوند متعال به آرامش می رسند، بیان کرد: کسب قدرت نیز به واسطه برپایی نماز و نزدیکی به خداوندبه دست خواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انسان ها در طول عمر خود در طلب سعادت و رسیدن به کمال هستند، تصریح کرد: نماز یکی از راه‌های دستیابی به سعادت و رسیدن به کمال است.

لزوم تجهیز و نوسازی مساجد بین راهی در گیلان

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان نیز در ادامه این اجلاسیه نماز را عنصر غیرقابل‌ تفکیک از جامعه اسلامی عنوان و اظهار کرد: برپایی نماز جماعت امری است که از سوی خداوند متعال بر آن تأکید شده است.

سید محمد احمدی هدف از اقامه نماز را علاوه بر تقویت روح، اجتماعی کردن انسان اعلام کرد.

احمدی با بیان اینکه جلسات ستاد اقامه نماز گیلان باید به صورت مستمر برگزار شود، افزود: این جلسات باید در سطح شهرستان‌ها نیز همانند مرکز استان با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شود.

دبیر اجلاس نماز گیلان به ظرفیت گردشگری استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه میلیون‌ها گردشگر در طول سال از استان گیلان بازدید می‌کنند لازم است شرایط لازم برای اقامه نماز در بین راه و شهرها فراهم شود.

وی همچنین به تدوین برنامه ۵ ساله ستاد اقامه نماز استان گیلان نیز اشاره و بیان کرد: تعمیر و تجهیز مساجد، نمازخانه‌ها و نگهداری مناسب از مساجد باید در دستور کار اعضای ستاد اقامه نماز قرار گیرد.

در پایان این مراسم از هفت نفر از فعالان ترویج فرهنگ نماز تجلیل شد.