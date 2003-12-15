كشف صدهاحلقه سي دي غير مجاز و نوارهاي ويديويي مبتذل در گيلان

مركز اطلاع رساني ناجا از كشف 2 هزار و 760 سي دي غير مجاز و نوارهاي ويديويي مبتذل و شش دستگاه ويدئو ضبط و پخش توسط ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعي فرماندهي انتظامي گيلان خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل ازمركز اطلاع رساني ناجا همچنين ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعي و مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گيلان طي دو روز گذشته علاوه بر اقلام فوق موفق به كشف و ضبط 12 دستگاه تجهيزات دريافت و آنتن ماهواره اي و 63 كيلو گرم انواع مواد مخدر شده است.