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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

با حضور ۶۷۱ دانشجو؛

آزمون های میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی برگزار شد

آزمون های میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی برگزار شد

آزمون های میان دوره علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی امروز پنجشنبه ۸ آذر در ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های میان دوره علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی به صورت الکترونیک برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی امروز پنجشنبه ۸ آذر در ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در آزمون میان دوره پیش کارورزی تعداد ۳۷۷ نفر دانشجوی پزشکی در ۲۲ دانشگاه و در آزمون میان دوره علوم پایه پزشکی تعداد ۱۶۲ نفر در ۲۱ دانشگاه و در آزمون میان دوره علوم پایه دندانپزشکی تعداد ۱۳۲ نفر در ۱۶ دانشگاه شرکت کردند.

در مجموع تعداد ۶۷۱ دانشجو در آزمون های میان دوره علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی که به صورت الکترونیک در ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، شرکت کردند.

کد مطلب 4470812

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