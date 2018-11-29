آزمون های میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های میان دوره علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی به صورت الکترونیک برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی امروز پنجشنبه ۸ آذر در ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در آزمون میان دوره پیش کارورزی تعداد ۳۷۷ نفر دانشجوی پزشکی در ۲۲ دانشگاه و در آزمون میان دوره علوم پایه پزشکی تعداد ۱۶۲ نفر در ۲۱ دانشگاه و در آزمون میان دوره علوم پایه دندانپزشکی تعداد ۱۳۲ نفر در ۱۶ دانشگاه شرکت کردند.

در مجموع تعداد ۶۷۱ دانشجو در آزمون های میان دوره علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی که به صورت الکترونیک در ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، شرکت کردند.