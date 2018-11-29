نشست روسای دانشگاه های تهرانی با استانداری برگزار شد

جبارعلی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسات مشترک روسای دانشگاه های استان تهران و استانداری تهران به صورت فصلی برگزار می شود که در این جلسات مشکلات و مسائل دانشجویان مطرح می شود.

وی افزود: در جلسه روز گذشته مباحث کلی درخصوص اعتبارات سال جاری و بودجه سال آینده دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه وضعیت فعالیت تشکل های دانشجویی دانشگاه ها نیز ارائه و بررسی شد.

جبارعلی ذاکری خاطرنشان کرد: در این جلسه برنامه های دانشگاه ها برای روز دانشجو نیز مطرح شد.

وی گفت: همچنین مشکلات دانشگاه ها با برخی دستگاه های اجرایی نیز مانند سازمان آب، برق و گاز مطرح و قرار شد که هماهنگی لازم از سوی استانداری و معاونان وی برای رفع این مشکلات صورت گیرد.