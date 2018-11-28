اتاق فکر معتمدین و شوراهای اسلامی روستا در قرچک تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر چهارشنبه در همایش نقش مؤثر شوراهای اسلامی روستاها و معتمدین محلی در توسعه همه جانبه روستاهای تابعه قرچک ضمن قدردانی از توجه مسئولان استان به روستاهای این شهرستان، بیان کرد: در گذشته مشکلاتی در سطح روستاها بود که رفع آنها نیاز به صرف زمان طولانی یا طی کردن راهی دشوار داشت اما اکنون با روی کار آمدن شوراها مشکلات به حداقل رسیده چرا که مردم با اعتماد به معتمدین محلی، مطالبات خود را به مسئولان منتقل کردند و خدمتگزاران نیز پیگیر هستند.

وی شوراهای اسلامی را پل ارتباطی بین مردم و دولت خواند و ادامه داد: عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال پایدار دو مقوله مهمی است که باید مدنظر شوراهای اسلامی و دهیاران باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک گفت: اگر می خواهیم هویت روستایی حفظ شود باید به روستا رسیدگی کرده و طبق برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله عمل کنیم.

خطیبی در بخش دیگری از سخنان خود، مقاوم سازی خانه های روستایی و برنامه ریزی دقیق برای ایجاد اشتغال جوانان روستا را خواستار شد.

