ایجاد اشتغال پایدار وتوسعه همه جانبه روستاها ازاهداف مهم دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه پرندوار ظهر چهارشنبه در همایش نقش مؤثر شوراهای اسلامی روستاها و معتمدین محلی در توسعه همه جانبه روستاهای تابعه قرچک، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسئولان و مردم این شهرستان، به نقش مهم معتمدین محلی و شوراهای اسلامی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: جای خرسندی این همایش با حمایت فرماندار و به همت بخشداری مرکزی قرچک برای اولین بار در استان تهران برگزار شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه وظیفه معتمدین روستا این است که مهمترین سرمایه کشور یعنی جوانان را حفظ کنند، ادامه داد: از قدیم وقتی مشکلی در روستا در هر زمینه ای بوجود می آمد، معتمدین و ریش سفیدان در حل مسئله پیش قدم بودند که این نقش با روی کار آمدن شوراهای اسلامی بیشتر بروز پیدا کرد.

پرندوار بیان داشت: دولت برای توسعه روستاها با برنامه وارد کار شده و به روستا و روستانشین نگاه ویژه دارد، اما بدین معنی نیست که در پی تبدیل روستا به شهر است بلکه به دنبال جاذبه در روستا برای ایجاد منبع تولید است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری تهران افزود: از هم گسیختگی امروز شهرها نشأت گرفته از عدم توجه به روستا و معمتدین محلی بوده است.

پرندوار با تأکید بر اینکه خدمات دولت به روستاییان اطلاع رسانی شود، عنوان کرد: باید قابلیت هر روستا شناسایی شود تا بر اساس ظرفیت ها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی افزود: استان تهران موفق شد در شش ماهه نخست امسال رتبه اول کشور در پرداخت تسهیلات به روستاها را کسب کند.

این مسئول در پایان سخنان خود به لزوم برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها، موضوع محیط زیست و فاضلاب روستایی، کیفیت آب شرب و مقاوم سازی خانه روستایی و ... اشاره کرد.