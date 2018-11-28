آموزش دانش آموزان برای کاهش خسارات زلزله در مدارس ضروری است

قدرت الله مهدیخانی در حاشیه برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس که در واحد آموزشی ابوطالب تقوی قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری مانورهای تخصصی مانند زلزله در مدارس برای افزایش آمادگی و توانمندی دانش آموزان در برابر حوادث غیرمترقبه بسیار ضروری است.

مهدیخانی بیان کرد: این مانور برای تمرین کارهای آموزش داده شده در قبل و بعد از زلزله در این مدرسه برگزار شده تا کودکان نه تنها از زلزله ترسی نداشته باشند بلکه بتوانند در این مواقع ضمن کنترل خونسردی خود هم آسیب ها را کاهش دهند و هم به کمک دیگران بشتابند.

سرپرست مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: بر اساس ارزیابی انجام شده ۴۰ درصد مدارس استان نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است که با توجه به حادثه خیز بودن استان قزوین این موضوع بسیار اهمیت دارد و باید از سوی آموزش و پرورش جدی گرفته شود.

وی افزود: پس از وقوع زلزله دانش آموزان اگر بتوانند با استفاده از آموزش هایی که دیده اند در کار امدادی هم مشارکت کنند می توانند تا رسیدن نیروهای امدادی بخشی از خسارات را کم کنند.

مهدیخانی گفت: تمرین پناه گرفتن در داخل کلاس، خروج از کلاس و پناه گرفتن در چارچوب درب کلاس و محوطه مدرسه، خروج اضطراری و کمک امدادی به هم کلاسی ها از کارهایی است که در مانور به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی اظهارداشت: برگزاری مانورها و دوره های آموزشی توانسته میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان را در مدارس بالا ببرد و زمینه خود امدادی و دیگر امدادی و مقابله با حوادث را در محیط های آموزشی ارتقا بخشد.

مهدی خانی از همکاری صمیمانه دستگاههای امدادی از جمله جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و نیز استانداری، آموزش و پرورش و رسانه ها در برگزاری مانور زلزله در مدارس تشکر کرد.