داورها برخوردهای۵۰ به۵۰ را به نفع پرسپولیس اعلام می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی تبریز با پرسپولیس تهران به خبرنگاران اظهار داشت: تیم‌ های شهرستانی چهار بار فرصت دارند در تلویزیون دیده شوند و بازی با پرسپولیس یکی از شانس‌ های ما برای دیده شدن است.

وی با بیان اینکه مقابل استقلال به خوبی بازی کردیم، گفت: فردا هم می‌خواهیم بازی خوبی انجام دهیم و دیده شویم. باید از فرصت بازی مقابل پرسپولیس استفاده کنیم.

مهاجری با اشاره به اینکه می‌ خواهیم بازیکنان ما حرف اول را در زمین بزنند، گفت: امیدوارم هواداران‌ به ورزشگاه بیایند و از بازیکنان حمایت کنند تا بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم. می خواهیم بهترین بازی و بهترین نتیجه را در این بازی کسب کنیم.

وی سپس گفت: حضور هواداران در ورزشگاه به ما قوت قلب می‌ دهد، هفته گذشته دیدار پرسپولیس با تراکتورسازی بود و قطعاً حساسیت‌ های آن بازی به این بازی انتقال داده می ‌شود.

سرمربی ماشین سازی تبریز با تاکید بر اینکه کری ‌ها انکارناپذیر است، ادامه داد: امیدوارم کری ‌ها به توهین منجر نشود. در بازی با پرسپولیس دیدم که عده ای پرچم قره‌ باغ آذربایجان و تعدادی هم پرچم ارمنستان را نشان دادند و درگیری ‌ها از همین‌جا شروع شد.

وی افزود: امیدوارم فردا شاهد این اتفاقات نباشیم، برای بازی فردا شرایطی برای هواداران پرسپولیس در نظر گرفته شده که بتوانند در ورزشگاه حاضر شوند و از تیم‌ شان حمایت کنند.

وی ادامه داد: میهمان‌ نوازی در تبریز بسیار پررنگ ‌تر است و این را بدون اغراق می ‌گویم و امیدوارم مردم آذربایجان فردا هم این را نشان دهند.

سرمربی ماشین سازی تبریز با بیان اینکه با توجه به پتانسیلی که داریم بازیکنان ما معجزه می کنند، گفت: نتیجه مساوی برای ما راضی کننده نیست، باید تا نیم فصل به بازی ها ادامه دهیم و بعداز آن نیز با جذب چند بازیکن به دنبال موفقیت در نیم فصل دوم باشیم.

مهاجری با تاکید بر اینکه در بیشتر بازی ها چند بازیکن را به دلایل مختلفی در اختیار نداریم، گفت: در بازی مقابل سپاهان هم چند موقعیت تک به تک داشتیم، یک نیمه سپاهان را اسیر خودمان کردیم. اگر می خواستیم دفاعی بازی کنیم، نمی شد در ۳۰ دقیقه اول به سپاهان گل زد.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان تیمش با تمام وجود بازی می کنند، گفت: فردا نیز تلاش می کنیم تا بهترین بازی خودمان را انجام دهیم.

مهاجری سپس گفت: اگر بازیکنان ذخیره پرسپولیس را به من بدهند می توانیم تا رده ششم جدول صعود کنیم. ما به نداشته هایمان فکر نمی‌کنیم و تلاش داریم تمام تمرکزمان را روی داشته هایمان بگذاریم.

وی با بیان اینکه فردا از دو بازیکن مان در پست های غیر تخصصی استفاده می کنیم، گفت: اگر نام پرسپولیس در بازی قبلی مقابل تراکتورسازی نبود تراکتور به راحتی پیروز میدان می شد.

مهاجری گفت: نام پرسپولیس باعث می شود که داورها برخوردهای ۵۰به ۵۰ را به نفع پرسپولیس اعلام کنند و بدون شک در بازی فردا شرایط پیروزی برابر پرسپولیس را داریم و تمام تلاش مان را می کنیم.

وی سپس در خصوص پرسپولیس و حضور برانکو در این تیم گفت: حضور برانکو روی نیمکت این تیم نقطه قوت پرسپولیس است.

وی در خصوص آوردن پرچم ژاپن به ورزشگاه آزادی نیز گفت: اگر هواداران تراکتور می خواستند با پرچم ژاپن کری بخوانند، آن وقت پرچم کاشیما را به ورزشگاه می آوردند.

مهاجری در خصوص اظهارات مدیرعامل پرسپولیس نیز گفت: گرشاسبی که گفته بازیکنانش به خاطر آوردن پرچم ژاپن تمرین نکردند فکر می کنم نوعی فرار رو به جلو است.