برزیل از میزبانی اجلاس جهانی آب و هوایی سازمان ملل انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مارکو برناردی»، سخنگوی وزارت خارجه برزیل اعلام کرد که کشورش بدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، درخواست خود را برای میزبانی از اجلاس آب و هوایی سازمان ملل در سال میلادی آتی پس گرفته است.

برزیل دو سال پیش آمادگی خود را برای میزبانی از اجلاس آب و هوایی سازمان ملل اعلام کرده بود و حال با انصراف این کشور، سازمان ملل مجبور به تعیین کشوری دیگر برای برگزاری اجلاس سالانه آب و هوایی ۲۰۲۰ خواهد بود.

انصراف برزیل برای میزبانی از اجلاس جهانی آب و هوایی تنها کمتر از یک ماه پس از روی کارآمدن «ژایر بولسونارو» رئیس جمهور جدید این کشور اعلام شده است.

بولسونارو که به ترامپ برزیلی معروف است از مخالفان سرسخت مقررات آب و هوایی است و پیشتر در تبلیغات انتخاباتی خود وعده خروج از پیمان آب و هوایی پاریس را داده بود و حال به نظر می‌رسد انصراف این کشور از میزبانی اجلاس جهانی آب و هوایی ۲۰۲۰ بدلیل مخالفت رئیس جمهور جدید این کشور با سیاست‌های محیط زیستی صورت گرفته است.