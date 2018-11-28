مجلس صدای واحد استکبارستیزی باشد/ضرورت احداث باغ مفاخر اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای محله نواب صفوی تصریح کرد: نمایندگان مردم در خانه ملت، در تمامی لوایح و مصوبات خود تمامی نقشه‌های شوم دشمنان را درنظر گرفته و با تصمیمی مناسب توطئه‌ها را خنثی کرده و پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی و خیال‌های واهی آنان در قبال آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بدهند.

وی افزود: وجه اشتراک همه دشمنان انقلاب، تلاش برای سست کردن روحیه استقلال و عزت کشور بوده اما غافل از آنکه با وجود مردمان انقلابی و جوانان با بصیرت تمامی آرزوهای واهی دشمنان به یاس و ناامیدی تبدیل شده و به مانند گذشته پرچم عزت و افتخار نظام به اهتزاز در خواهد آمد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل ادامه داد: جان فشانی رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی که با خون خود امنیت و صلابت و استقلال را به کشور ارزانی داشتند، تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود و مردم قدرشناس کشورمان در تمامی مقاطع حافظ فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت خواهند بود.

عاملی اضافه کرد: در سراسر جهان به سربازان و ایثارگران جنگی احترامی مثال‌زدنی قائل می‌شوند و از اینکه مردم شهیدپرور و ولایی استان اردبیل نیز در کنار خانواده‌های رزمندگان بوده و قدردان ایثارگری‌های آنان هستند، امری بسیار ستودنی و شایسته تقدیر خواهد بود.

وی برضرورت پررنگ شدن برنامه‌های مساجد تاکید کرد و بیان داشت: خروجی مساجد پرورش شهدایی همچون پیرزاده‌ها و بالازاده‌ها بوده و جوانان و نوجوانان با حضور در چنین محافلی در پاسداشت شعائر دینی و انقلاب مشتاق‌تر و آماده‌تر از همیشه خواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یادآور شد: احداث باغ مفاخر یکی از ضروریات استان اردبیل بوده تا با معرفی چهره‌هایی که برای اعتلای استان و کشور در تلاش بودند، اقدامی ارزشمند در پاسداشت هویت موجود انجام پذیرد.