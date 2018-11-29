مشارکت مسئولان برای مبارزه با قاچاق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدیدخت شامگاه چهارشنبه در نشست مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی مشترک میان سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان در شهرستان قروه، اظهار داشت: در حال حاضر قاچاق سوخت در کردستان به سه معبر بازارچه های رسمی باشماق، چومار و سیرانبند باز می گردد.

به گفته وی در این میان اصلی ترین مشکل مربوط به بازارچه باشماق است که بیشترین قاچاق سوخت در این منطقه انجام می شود.

مهدیدخت با اشاره به آمار کشفیات سوخت در ۷ ماهه سال جاری به نسبت مشابه سال قبل در مرز باشماق، افزود: در این مدت ۹۶۲ هزار و ۵۴۴ لیتر کشفیات قاچاق سوخت صورت گرفته که این میزان سال قبل ۷۸ هزار و ۵۲۶ لیتر بود یعنی ماهیانه ۱۱ تانکر ۲۰ هزار لیتری نفت در باشماق کشف می شود.

وی با تأکید fvهمکاری همه جانبه مسئولان مرتبط، از راهکارهایی برای جلوگیری از پیشرفت در این زمینه گفت: باید نظارت در امر صادرات و واردات قوی تر شود، همچنین نیاز است برای تشخیص قاچاقچی از مسئولان گمرک یک لباس متحد الشکل عوامل گمرک داشته باشند.

حصارکشی اطراف دیوار بازارچه باشماق در کنار برخورد قضایی درست، لاین بندی مسیر، نظارت اصولی گمرک از دیگر راهکارهایی بود که معاون عملیاتی مرزبانی کردستان به آن اشاره کرد.

مطابق اظهارات غلام مهدیدخت برای مبارزه با قاچاق سوخت کار می شود اما ضعیف بوده و به گونه ای است که تمامی سرریز مشکلات به مرز می رسد و این معضل ایجاد می کند.

وی خواستار همکاری همه جانبه مسئولان و عوامل مرتبط شد و یادآور شد که همه مسایل را به مرزبانی واگذار نکنند.