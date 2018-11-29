دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در رودسر ساخته می شود

رئیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن ساخت دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در واجارگاه شهرستان رودسر خبر داد و گفت: این دانشکده در چهار طبقه و به مساحت ۴ هزار متر مربع در زمینی که مراحل پایانی واگذاری خود را طی می کند ساخت خواهد شد.

بهروز فتحی با اشاره به سفر چند ماه گذشته وزیر علوم به استان گیلان و شهرستان رودسر، افزود: وزیر علوم در این سفر طی جلسه‌ای ضمن حمایت از ساخت این پروژه عمرانی، دستور تعیین یک ردیف بودجه‌ای برای عملی شدن این پروژه داد.

فتحی با اشاره به جایگاه علمی این دانشکده در استان گیلان، ادامه داد: ساخت یک فضای آموزشی مجزا برای این دانشکده سبب ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان می شود.

وی یادآورشد: این دانشکده در حال حاضر در چهار رشته فنی و مهندسی با بیش از ۷۰۰ دانشجو به فعالیت علمی خود مشغول است.