به گزارش خبرنگار مهر، علی علایی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد: متاسفانه ظرفیتهای لازم و مورد نظر در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان پارسآباد وجود ندارد اما با این اوصاف استانداردسازی تجهیزات کارگاهی و بنگاههای اقتصادی ضرورت ویژهای خواهد داشت.
وی افزود: در سالیان گذشته آنگونه که باید از صنایع و تولید شهرستان مرزی و حاصلخیز پارسآباد بهرهبرداری شود، عمل نشده و انتظار حمایت و رفع موانع با همکاری و مشارکت دستگاههای مختلف، بخش خصوصی و سرمایهگذاران وجود دارد.
فرماندار شهرستان پارسآباد اضافه کرد: به منظور استانداردسازی آسانسورهای آپارتمانی برنامههای ویژهای در مجموعه فرمانداری شهرستان پارسآباد در نظر گرفته شده تا ایمنی موجود در این بخش به شکل مورد انتظار و طبق ساختارهای اعلامی تامین گردد.
وی یادآور شد: پیگیریهای لازم در راستای استانداردسازی مصالح ساختمانی و دریافت گواهیهای ایمنی لازم انجام پذیرفته و امیدواریم با تداوم این روند در بخش مذکور نیز استاندارهای مورد نیاز به صورت کامل رعایت شود.
ممانعت از فعالیت جایگاههای سوخت فاقد استاندارد
مدیرکل استاندارد استان اردبیل نیز در این نشست تصریح کرد: شش جایگاه CNG در شهرستان پارسآباد فعال هستند و تمامی تجهیزات مورد نظر از سیستم استاندارد و ایمنی مورد تایید کارشناسان سازمان استاندارد قرار گرفته است.
علایی ادامه داد: چنانچه جایگاههای سوخت CNG از علامت استاندارد برخوردار نباشند از فعالیت این قبیل واحدها توسط شرکت گاز ممانعت به عمل خواهد آمد.
وی بر اهمیت برخورداری از نشان استاندارد در جایگاههای سوخت اشاره کرد و ادامه داد: نظارتهای لازم برای شناسایی و برخورد با واحدهای متخلفی که موارد ایمنی مورد نظر را رعایت نکرده باشند، با جدیت پیگیری خواهد شد.
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