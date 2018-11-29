کنگره مشاهیر کرد باید در ابعاد بین المللی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی کنگره مشاهیر کرد ضمن یادآوری اهمیت برگزاری همایش ها و کنگره های بین المللی مختلف در استان کردستان، اظهارداشت: هدف از برگزاری کنگره مشاهیر کرد یک کار نمایشی و صوری نیست، بلکه این کنگره باید با شکوه هر چه تمام تر و در سطح بین المللی برگزار شود.

وی با بیان اینکه این کنگره نباید تنها در سطح ایران برگزار شود و شامل همه کردهای ساکن در هر نقطه از جهان می شود، افزود: افرادی که در این کنگره معرفی می شوند باید چهره های مهم و دارای وجاهت و مقبولیت باشند.

استاندار کردستان ادامه داد: در راستای برگزاری مطلوب کنگره هر گونه کمکی صورت خواهد گرفت و در سطح کلان با مقامات تصمیم گیر کشور رایزنی خواهیم کرد.

مرادنیا با اشاره به اینکه محدویتی در دعوت از مهمانان کنگره وجود نخواهد داشت، یادآور شد: سعی خواهیم کرد در زمان برگزاری کنگره از حضور مقامات کشوری نیز بهره مند شویم.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: برگزاری کنگره مشاهیر کرد می تواند نقشی بسیار مهمی در زدودن ذهنیت های منفی از کردستان داشته باشد.

گفتنی است کنگره مشاهیر کرد، در ششم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد و هم اکنون کمیته های مرتبط با کنگره نیز تشکیل شده است.