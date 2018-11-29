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۸ آذر ۱۳۹۷، ۸:۱۷

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه:

قیمت طلا در بازار منطقی است /کنترل بازار با کوتاه شدن دست دلالان

قیمت طلا در بازار منطقی است /کنترل بازار با کوتاه شدن دست دلالان

کرمانشاه_رئیس اتحادیه طلا وجواهر کرمانشاه با بیان اینکه با کوتاه شدن دست دلالان بازار طلا کنترل شده است، گفت: قیمت طلا در بازار منطقی است.

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند کاهشی طلا در هفته اخیر اظهار داشت: با توجه به انس جهانی طلا و نرخ دلار قیمت طلا منطقی است.

وی با بیان اینکه در این هفته قیمت طلا بین ۳۸۰ تا ۳۳۰ هزار تومان در نوسان بوده است، افزود: دولت به خوبی توانسته است بازار را کنترل کند و دست دلالان طلا را کوتاه کرده است.

رئیس اتحادیه طلا وجواهر کرمانشاه گفت: امکان دارد با تغییر قیمت انس جهانی در سال جدید میلادی بازار طلا در ایران هم دچار کمی تغییر شود.

وی بیان کرد: با جنگ روانی که پیش از آغاز تحریم‌ها به راه افتاده بود شاهد به وود آمدن التهاباتی در بازار طلا بودیم که  امروز با فروکش کردن آن شاهد بازار آرام طلا هستیم.

کد مطلب 4471189

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