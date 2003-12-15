  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۴

امروز

حجم معاملات بورس فلزات تهران به بيش از 115 ميليارد ريال رسيد

امروز در پايان معاملات بورس فلزات تهران 34 هزارو 540 تن محصولات فلز آلومينم و فولاد به ارزش 115 ميلياردو 345 ميليون و 600 هزار ريال معامله شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پايان معاملات امروز بورس فلزات تهران از 43 هزارو 340 تن انواع ورق و ميلگرد عرضه شده ،34 هزار و 340 تن به ارزش 112 ميليارد و 735 ميليون و 400 هزار ريال دادو ستد شد. 
همچنين امروز در بورس فلزات از 200 تن شمش آلومينيوم يك هزار پوندي عرضه شد تمام آن به ارزش دو ميليارد و610 ميليون و 200 هزار ريال به فروش رسيد.
براساس اين گزارش: در معاملات امروز بورس فلزات تهران ، فلز مس عرضه نشد و معامله اي در اين زمينه صورت نگرفت. 

کد مطلب 44712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها