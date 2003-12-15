حجم معاملات بورس فلزات تهران به بيش از 115 ميليارد ريال رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پايان معاملات امروز بورس فلزات تهران از 43 هزارو 340 تن انواع ورق و ميلگرد عرضه شده ،34 هزار و 340 تن به ارزش 112 ميليارد و 735 ميليون و 400 هزار ريال دادو ستد شد.

همچنين امروز در بورس فلزات از 200 تن شمش آلومينيوم يك هزار پوندي عرضه شد تمام آن به ارزش دو ميليارد و610 ميليون و 200 هزار ريال به فروش رسيد.

براساس اين گزارش: در معاملات امروز بورس فلزات تهران ، فلز مس عرضه نشد و معامله اي در اين زمينه صورت نگرفت.