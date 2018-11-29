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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

مدیرکل محیط زیست استان زنجان:

۸ سایت پرنده شناسی در استان زنجان وجود دارد

۸ سایت پرنده شناسی در استان زنجان وجود دارد

زنجان-مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: ۸ سایت پرنده شناسی در استان زنجان وجود دارد و در سال گذشته بیش از ۷ هزار قطعه پرنده مهاجر سرشماری شد که نسبت به سال ۹۵ افزایش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آبسالان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل محیط‌زیست استان، به مهاجرت پرندگان به آبگیرهای استان اشاره کرد و گفت: مهاجرت پرندگان به آبگیرها در استان آغاز شد. 

وی اظهار کرد: منطقه فیله خاصه از مناطق بکر برای پرندگان مهاجر است و استان زنجان به لحاظ داشتن تالاب‌ها، سدها و رودخانه‌ها ی متعدد از اوایل مهرماه میزبان پرندگان در استان می‌شود. 

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان گفت: ۸ سایت پرنده شناسی در استان زنجان وجود دارد و در سال گذشته بیش از ۷ هزار قطعه پرنده مهاجر سرشماری شد که نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. 

آبسالان تأکید کرد:  صنعتی شدن و شکارپرندگان تهدیدی است که اقامت پرندگان را ناامن می‌کند و در این میان سازمان محیط‌زیست با افرادی که اقدام به شکار پرندگان بکنند برخورد می کند. 

وی افزود: امسال هنوز سرشماری پرندگان مهاجر در استان زنجان شروع نشده است و امیدواریم تعداد این پرندگان افزایش یابد. 

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان ابراز کرد: وجود پرندگان در هر استان و منطقه باعث جذب گردشگران می‌شود.

کد مطلب 4471205

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