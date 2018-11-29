به گزارش خبرنگار مهر، حسین آبسالان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل محیط‌زیست استان، به مهاجرت پرندگان به آبگیرهای استان اشاره کرد و گفت: مهاجرت پرندگان به آبگیرها در استان آغاز شد.

وی اظهار کرد: منطقه فیله خاصه از مناطق بکر برای پرندگان مهاجر است و استان زنجان به لحاظ داشتن تالاب‌ها، سدها و رودخانه‌ها ی متعدد از اوایل مهرماه میزبان پرندگان در استان می‌شود.

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان گفت: ۸ سایت پرنده شناسی در استان زنجان وجود دارد و در سال گذشته بیش از ۷ هزار قطعه پرنده مهاجر سرشماری شد که نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.

آبسالان تأکید کرد: صنعتی شدن و شکارپرندگان تهدیدی است که اقامت پرندگان را ناامن می‌کند و در این میان سازمان محیط‌زیست با افرادی که اقدام به شکار پرندگان بکنند برخورد می کند.

وی افزود: امسال هنوز سرشماری پرندگان مهاجر در استان زنجان شروع نشده است و امیدواریم تعداد این پرندگان افزایش یابد.

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان ابراز کرد: وجود پرندگان در هر استان و منطقه باعث جذب گردشگران می‌شود.