بارش باران و برف در استان/در انتظار سالی پربارش در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی جدید از صبح فردا شاهد ابری و مه آلود شدن هوا، بارش باران، بارش برف در ارتفاعات و گردنه ها و وزش باد خواهیم بود.

بنابر پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان، پتانسیل بارش در نواحی غربی و جنوبی استان و در شهرهای بانه، مریوان و سروآباد، اورامانات و پالنگان و کامیاران نسبت به نواحی دیگر بیشتر است.

همچنین با توجه به حجم زیاد بارش ها در نواحی با پتانسیل بارش زیاد امکان آب گرفتگی معابر شهری و روستایی و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها وجود دارد.

براساس آخرین پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان در زمان فعالیت این سامانه شرایط برای تشکیل مه و کاهش دید به ویژه محور شمالی استان و لغزندگی در سطح جاده ها وجود دارد و در گردنه ها و ارتفاعات و بخشی از نواحی سردسیر شمال استان نیز امکان بارش برف دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تائید این مطالب گفت: برای امروز آسمان استان نیمه ابری، همراه با غبارصبحگاهی و تداوم سرما، بتداریج افزایش ابر و در اواخر وقت در نیمه غربی بارش پراکنده پیش بینی شده است.

رحیم صدیقی اظهارداشت: همچنین برای روز جمعه هوای استان ابری و مه آلود همراه با بارش باران و برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر شمالی و شرقی بارش برف خواهد بود.

وی افزود: برای روز شنبه هفته آینده نیز آسمان استان ابری و مه آلود، همراه با بارش برف و باران و وزش باد گاهی شدید و قابل ملاحظه پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با بیان اینکه از جمعه این هفته تا یکشنبه هفته آینده موج بارشی جدیدی بر آسمان استان حاکم می‌ شود که پیامد آن بارش برف و باران است، ادامه داد: در این مدت آسمان استان در دامنه فعالیت امواج ناپایدار و بارشی قرار می ‌گیرد که نتیجه آن ابری و مه آلود شدن هوا، بارش باران و در ارتفاعات و گردنه ‌ها به صورت برف همراه با وزش باد است.

صدیقی یادآور شد: با توجه به اینکه در این مدت پتانسیل بارش در نواحی غربی و جنوبی استان شامل بانه، مریوان و سروآباد، اورامان و پالنگان و کامیاران نسبت به نواحی دیگر بیشتر است و امکان آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و سیلابی شدن مسیل ‌ها و رودخانه ‌های این مناطق نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه، در زمان فعالیت این سامانه شرایط برای تشکیل مه و کاهش دید به ویژه محورهای شمالی استان و لغزندگی درسطح جاده ‌ها وجود دارد، بیان کرد: در گردنه‌ ها و ارتفاعات و بخشی از نواحی سردسیر شمال استان امکان بارش برف دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در ادامه گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کاهش دما عمده رویداد جوی در استان بود که در این مدت بابارشانی با منفی سه درجه زیر صفر سردترین و سنندج با ۱۱ درجه بالای صفر به عنوان گرمترین نقطه استان ثبت شدند.

صدیقی اظهارداشت: بارندگی ‌های این استان در آمار منتهی به دو ماه اول سال زراعی جاری یعنی مهر و آبان به ۱۲۶ میلی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه میانگین سال گذشته خود حدود ۹۸ درصد و به نسبت میانگین بلند مدت ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیش بینی می شود بارش های زمستانه استان کردستان نیز بیشتر از حد نرمال باشد، افزود: با بررسی نقشه های هواشناسی و مدل های بارشی بلند مدت به نظر می رسد بارش های استان کردستان تا اوایل اسفند ماه سال جاری بیشتر از حد نرمال خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: متوسط بارش نرمال آبان ماه شهرستان های سنندج، مریوان، بانه، کامیاران و قروه به ترتیب ۱۲۱ میلی متر، ۹۴میلی متر، ۹۳ میلی متر و ۵۳ میلی متر بوده است که در مدت مذکور بارش هایی بیشتر از این مقدار به ثبت رسیده است.

صدیقی با بیان اینکه صحت پیش بینی های بلند مدت چیزی حدود ۷۰ درصد است، یادآور شد: پیش بینی های بلند مدت هر ماه به روز می شوند اما به علت تغییرات اقلیمی شاهد تغییرات الگوهای بارشی، دمایی و نوع بارش ها در طول سال بوده ایم.

وی در خصوص تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر کمتر شدن روزهای برفی، بیان کرد: پیش بینی ها حاکی از افزایش ۰.۵ تا یک درجه ای میانگین دمای هوا در سه ماه آینده است که این مهم خود تاثیر مستقیم بر نوع بارش ها دارد.