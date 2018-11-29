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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان خبرداد:

۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در سروآباد کشف شد

۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در سروآباد کشف شد

سنندج - جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان از کشف بیش از ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان سروآباد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان کردستان، سرهنگ عباس مسعودی اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و حین کنترل خودروهای عبوری در محور مریوان - سروآباد موفق به توقیف کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی شهید کریمی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر، ۲۵ هزار و ۸۷۰ لیتر تینر قاچاق کشف شد.

مسعودی با اشاره به اینکه خودروی مورد نظر از یکی از استان های مرکزی به مقصد عراق بارگیری شده بود، بیان کرد: با تلاش ماموران، خودروی مورد نظر توقیف و متهم با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

کد مطلب 4471218

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