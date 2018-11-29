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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حل مشکلات مردم ساعت کاری ندارد

حل مشکلات مردم ساعت کاری ندارد

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: برای حل مشکلات مردم باید شبانه روزی تلاش کرد و گره گشایی از کار مردم ساعت کاری نمی شناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی  صبح پنج شنبه در همایش فرماندهان و مدیران انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم انسان را با صفاتی چون خلیفه الله، مسجود ملائکه و مظهر اسماء الهی معرفی کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اما در برخی دیگر از آیات از انسان به عنوان مخلوقی ناسپاس یاد شده است که نشان از حالات روحی و تربیتی متقاوت افراد دارد.

عبادی با اشاره به اینکه آرامش در گروی وارد شدن در حریم امن الهی است، ادامه داد: اگر بتوانیم غیر خدا را در وجود خویش نفی کنیم در حقیقت مانع تسلط شیطان بر خویش شده ایم.

وی با تبیین نقش جنگ و صلح در نظام حقوقی و اندیشه ای اسلام  افزود: در مکتب اسلام هر چند از جنگ سخن گفته شده است ولی این جنگ هدف والا و مهمی چون صلح و آسایش و رهایی از ظلم را دنبال می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: جنگ در نظام دینی مانند فعالیت پزشک متخصصی تعریف می شود که هر چند تیغ بر بدن انسان گذاشته و او را جراحی می کند ولی هدف مهم و برتری چون سلامتی فرد را به دنبال دارد.

عبادی  بیان کرد: حرکت نیروی انتظامی در جامعه نیز در راستای تأمین امنیت و خدمت رسانی به مخلوقات است که بی شک برای انسان کمال را به همراه دارد.

وی خطاب به فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی  ادامه داد: برای رفع دغدغه ها و مشکلات مردمی تلاش شبانه روزی داشته باشید چرا که خدمت و گره گشایی ساعت کاری وغیر کاری نمی شناسد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: هنر حقیقی انسان این است که جایگاه واقعی خود در هستی را پیدا کند.

کد مطلب 4471222

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