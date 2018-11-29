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۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۸

مدیر پایانه‌مرزی ماهیرود:

صادرات محمولات سوختی از پایانه مرزی ماهیرود به حالت عادی بازگشت

صادرات محمولات سوختی از پایانه مرزی ماهیرود به حالت عادی بازگشت

بیرجند- مدیر پایانه ‌مرزی ماهیرود با اشاره به بازگشایی مرز ماهیرود و از سرگیری روند افزایشی میزان صادرات، گفت: هم اکنون روند صادرات محمولات سوختی از پایانه مرزی ماهیرود به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مزیدی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از بازارچه مرزی ماهیرود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گمرک افغانستان از شهریور ماه سال جاری محدودیت و ممنوعیت هایی برای برخی کالاهای خاص وارداتی اعمال کرده است.

وی، کاشی و سرامیک، سیمان، آهن آلات و محمولات سوختی را از جمله این کالاها عنوان کرد و گفت: با پیگیری ها و تلاش های انجام شده این محدودیت ها بعد از دو ماه مرز ماهیرود در آبان ماه به روی کالاهای صادراتی مورد نظر بازگشایی شد.

مدیر پایانه ‌مرزی ماهیرود اضافه کرد: با توجه به رفع محدودیت و ممنوعیت واردات کالا توسط گمرکات افغانستان در اواسط آبان ماه سال ‌جاری روند صادرات محمولات سوختی از پایانه مرزی ماهیرود به حالت عادی بازگشته است.

مزیدی از تردد ۱۶ هزار و ۹۲۹ سفر کامیون صادرات در پایانه مرزی ماهیروی طی هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: میزان ترانزیت کالا در این مدت نیز ۶۴ سفر کامیون بوده است.

افزایش ۴۲ درصدی حمل و نقل بین المللی مسافر

وی با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی تردد در بحث صادراتی در این پایانه، افزود: عمده ترین کالاهای صادراتی از پایانه مرزی ماهیرود محمولات سوختی به میزان ۳۲۷ هزار تن بوده است.

مدیر پایانه ‌مرزی ماهیرود همچنین به تردد ۲۶ هزار و ۴۶۷ مسافر از این پایانه طی هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۲ درصدی را نشان می دهد.

مزیدی ادامه داد: با وجود وضعیت حمل کالا در مرز ماهیرود تردد مسافر در بخش حمل و نقل بین الملل مسافر از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با رشد روزافزونی که در صادرات در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد، شاهد افزایش میزان میل و رغبت تجار افغانی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین الملل استان باشیم.

به گفته وی پایانه مرزی ماهیرود  تنها معبر رسمی فعال در خراسان جنوبی است که در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان و ۱۳۰ کیلومتری مرکز استان فراه افغانستان قرار دارد.

کد مطلب 4471230

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