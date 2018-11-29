به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در یادواره شهدای مدافع حرم و بزرگداشت شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی در مسجد جامع قلهک با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نسل جدید انقلاب که اگر بهتر از جوانان نسل اول انقلاب نباشند، قطعا کمتر نیستند، گفت: بنده توفیق همرزمی با جوانان نسل اول و نسل کنونی انقلاب را دارم و گواهی می دهم جوانان امروز بهتر هستند.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کرد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب قرار داریم و به طور قطع آنچه که در طول عمر انقلاب همواره ثابت بوده، دشمنی دشمنان و خباثت آنان در برابر انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: علت دشمنی آمریکایی‌ها با ما این است که آنها با اسلام ناب محمدی (ص) مشکل دارند و به خوبی می دانند که انقلاب در مرزهای ما محصور نمی ماند و برای آنها مشکل ساز خواهد شد.

حاجی‌زاده با اشاره به راهبردهای آمریکایی‌ها در تقابل با انقلاب اسلامی طی چهار دهه، اظهار کرد: استراتژی دشمن همواره ثابت است و روش‌ها تغییر می کند، گاهی مانند اول انقلاب، جنگ را تحمیل می کنند و گاهی با ابزار جنگ نرم و به عبارت ساده تر با پنبه سر می بردند.

وی افزود: روسای جمهور آمریکا نیز با روش‌های مختلف با نظام اسلامی ما به مقابله برخاسته اند، گاهی بوش از در جنگ وارد می شود و گاهی که دخالت نظامی را موثر ندیدند، اوباما را می آورند تا با نرمش اهدافشان را پیش ببرند، بطوری‌که حتی سال نو را نیز به ملت ما تبریک می‌گفت و دست دوستی پیش می کشید، هرچند در همان ایام هم مقام معظم رهبری(مدظله العالی) آن را دست چدنی زیر دستکش مخملی تعبیر کردند و در مقطع کنونی که آمریکایی‌ها گزینه های قبلی را بی اثر می بینند، ترامپ را وارد میدان می کنند تا با دیوانه بازی اهدافشان را پیش ببرد.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه با تاکید بر اهمیت پذیرش دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی و ملت ایران، گفت: اگر ما در برخی عرصه‌ها به مشکل برخورده‌ایم، به دلیل توانایی دشمنان نیست، بلکه به این دلیل بوده که ما دشمنی آنها را باور نداشته‌ایم و در نقطه مقابل آنجا که دشمنی آمریکا را باور کرده ایم به مشکل برخورد نکرده و بن‌بست شکنی کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دشمن در اوایل انقلاب تلاش کرد از خارج مرزها انقلاب را شکست دهد اما امروز تلاش آنها معطوف به شکست انقلاب از درون است، لزوم عمل به فرامین رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بخش هایی که تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم به مشکل بر نخوردیم و دستاوردهای ارزشمندی نیز برای ما حاصل شد.

حاجی‌زاده با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و اذعان دشمنان به توان بازدارنده دفاعی ایران اسلامی، اظهار کرد: دشمنان ما همواره با احترام با نیروهای مسلح ما رفتار می کنند و این بواسطه ضرباتی است که از ما دریافت می کنند؛ در غیر این‌صورت رفتار آنها با نظامیان منطقه با وجود دریافت سودهای کلان از آنان تحقیرکننده است.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل‌های بی‌شمار کشور در عرصه های گوناگون، یادآور شد: ایران اسلامی علاوه بر برخورداری از نسل جوان پرشور و انقلابی و قابل اعتماد، دارای جغرافیای بی نظیری است و دشمن با تهدیدات خود قصد دارد ما از این شرایط ویژه غافل بمانیم.



فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان با تاکید بر اینکه بدون تردید شرایط به نفع انقلاب اسلامی تغییر خواهد کرد، تحریم های ظالمانه دشمنان را فرصتی برای خودباوری و خوداتکایی برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای انقلاب ما همواره در تحریم تسلیحاتی بوده ایم، اما امروز به مدد توانمندی داخلی و باور توانستن نزد جوانان این مرز و بوم ، تهدید به فرصت تبدیل شده و در حوزه تسلیحات توانایی صادرات داریم.