راندمان آبیاری در بخش کشاورزی خراسان جنوبی به ۴۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی صبح پنجشنبه در اجلاسیه شهدای کشاورز، اظهار کرد: از آن جایی که پس از پیروزی انقلاب بیشتر نارسایی ها در مناطق روستایی و عشایری اتفاق می افتاد لذا اندیشه ای با هدف عدالت محوری، محرومیت زدایی و کمک به بازسازی توسعه و پیشرفت جامعه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه با عملکرد بسیار موثر جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد انقلابی موجب شد این نهاد به یک فرهنگ و الگو در جامعه تبدیل شود، افزود: امروز تمام افتخارات نظام برگرفته از فرهنگ جهادی و خدمت به محرومین است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همزمان با فعالیت جهاد سازندگی در خدمت و پشتیبانی از رزمندگان، توسعه و بازسازی مناطق روستایی و عشایری نیز دنبال می شد که برکات زیادی را نیز در پی داشت، گفت: جهاد سازندگی استان خراسان جنوبی ۳۹ شهید، ۳۰۹ رزمنده و هشت آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب راندمان آبیاری در استان خراسان جنوبی ۲۷ درصد بود که امروز به ۴۵ درصد رسیده است، عنوان کرد: در حوزه انتقال آب عملکرد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صفر بود اما امروز خوشبختانه دو هزار و ۷۰۷ کیلومتر انتقال آب در سطح استان خراسان جنوبی انجام شده است.

قوسی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه قنوات استان خراسان جنوبی به عنوان یک منبع تعریف شده بود، بیان کرد: تا کنون بیش از یک هزار کیلومتر لایروبی از قنوات سطح استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ واحد مرغ تخم گذار در سطح استان فعالیت می کند، اظهار داشت: خوشبختانه امروز خراسان جنوبی در تولید گوشت طیور به خودکفایی کامل رسیده است و علاوه بر تامین نیاز غذایی استان، نیاز غذایی سایر استان ها و کشورهای همجوار را نیز تامین می کند.