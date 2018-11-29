قدرت دفاعی، بازدارندگی بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته بسیج حجت الاسلام محسنی اژه‌ ای معاون اول قوه قضائیه به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ارشد این قوه از نمایشگاه صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید کردند.

در این بازدید که حجت الاسلام قندهاری رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، سردار مظفرنیا معاون امور صنعتی و سردار طلائی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع حضور داشتند، مدیران ارشد قوه قضائیه از نزدیک با توانمندی‌ها و دستاوردها و تولیدات متنوع وزارت دفاع در حوزه های رزم دریائی، هوائی، هوافضا، الکترونیک، زمینی، موشکی و حوزه های مختلف خدماتی وزارت دفاع آشنا شدند.

معاون اول قوه قضائیه در این بازدیدپیگیری مجدانه مطالبات و فرامین فرماندهی معظم کل قوا توسط متخصصین صنعت دفاعی را ستودنی دانست و گفت: جوانان عزیزمان که با اتکا به خدا و با تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و اجرائی کردن تاکیداتی که معظم له در سالیان گذشته تا به امروز از نیروهای مسلح داشته اند به حمد لله توانسته‌اند به این نتایج و پیشرفت های قابل تحسین دست یابند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های نظام سلطه برای توقف پیشرفت ملت ایران در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی افزود: نظام اسلامی از همان آغاز انقلاب که تجهیزات کمی در اختیار نیروهای مسلح بود درمقابل قدرت های استکباری ایستاد و امروز هم که کشور به فناوری‌های نوین و پیشرفته دفاعی دست یافته بی شک این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در این بازدید با اشاره به توفیقات روزافزون وزارت دفاع در تولید انواع محصولات دفاعی علی رغم تحریم‌های ظالمانه گفت: حقیقتا با نگاه به این توفیقات، اراده الهی برای رسیدن به این موفقیت‌ها مشخص می شود و اینکه اگر اراده الهی و توکل بر خدا باشد، ایرانی با تمام محدودیت‌ها می تواند قدرت آفرینی کند.

وی افزود: نتیجه زحمات متخصصین و کارکنان خدوم صنایع دفاعی در طول سالهای متمادی تحریم، بارقه امید را در دل علاقمندان به انقلاب اسلامی روشن نگه داشته است و این نوید را می دهد که ما قطعا در آینده هم در مقابل همه تلاشهایی که نظام سلطه می کند می توانیم موفق باشیم و بی شک قدرت دفاعی بازدارندگی بسیار بالایی را ایجاد کرده و کشور را از شر دشمنان و ایادی استکبار مصون نگه داشته است.

حجت الاسلام اژه ای حضور جوانان در میان متخصصین وزارت دفاع را عاملی مهم در پیشرفت صنایع دفاعی کشور دانست و گفت: حضور نیروهای جوان که علی رغم همه محدودیت ها با انگیزه و روحیه در مسیر اقتدار آفرینی پیشرفت قدم گذاشته اند و به چنین موفقیت‌های بزرگی دست یافته اند قابل تحسین و تقدیر است.

وی افزود: دستیابی به این پیشرفت ها اگر چنانچه شرایط عادی بود و با همه دنیا میتوانستیم ارتباط برقرار کنیم، خیلی مهم نبود، می‌گفتیم ما در طول این سالها به این توفیقات رسیده ایم ولی با تمام محدودیت ها و تحریم‌های سخت از اول انقلاب تا الان به خصوص درساخت انواع و اقسام تجهیزات دفاعی در حوزه های هوافضا ،دریایی، زمینی، هوائی و دیگر برنامه های دفاعی قدم های بسیار بزرگی برداشته ایم و این اهمیت کار را دو چندان می کند.