تنها راه دفع تهدیدهای دشمن اتحاد و حفظ دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ملک محمدی صبح پنج‌شنبه در سومین نشست مجمع علما و فضلای دامغان به میزبانی سالن اجتماعات حوزه علمیه امام صادق (ع) این شهر ضمن بیان اینکه ایرانی‌ها طی تاریخ بشریت از جمله ملت‌های درخشان‌ بوده‌اند، ابراز داشت: دشمنان که با پیروزی انقلاب منافع خود را در خطر دیدند در صدد ضربه زدن به این نهال نوپا برآمدند که تنها راه دفع تهدیدات اتحاد و حفظ از دستاوردهای انقلاب است.

وی ضمن بیان اینکه در این شرایط حساس کنونی پشتیبانی از نظام ضروری است، اضافه کرد: با طی کردن مسیر انقلاب و ولایت قادر خواهیم بود ترفند و توطئه‌های دشمنان را همچون چهار دهه گذشته نقش بر آب کنیم.

معاون پارلمانی آستان قدس رضوی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حول محور وحدت و عظمت اداره می شود، اظهار داشت: بزرگ‌ترین نعمت در جمهوری اسلامی ایران وجود ولایت است که باید قدردان این گوهربزرگ و ارزشمند باشیم.

ملک محمدی در ادامه کرد: جمهوری اسلامی ایران طی گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب مسیر رشد شتابنده خود را در سطح بین‌الملل بی‌وقفه طی می‌کند که از جمله این دستاوردها می‌توان به خودکفایی عرصه‌های نظامی، علمی و دفاعی اشاره داشت که ایران رتبه‌های خوبی را به خود اختصاص داده است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ شهید والامقام روحانی دامغان و نقش حوزه‌های علمیه در کمک به رشد و توسعه فرهنگی کشور، اضافه کرد: سیره زندگی رسول خدا (ص) باید الگویی برای روحانیان باشد تا با نقش هدایتی خود بتوانند وحدت امت‌های اسلامی را در جهان محقق کنند.

معاون پارلمانی آستان قدس رضوی افزود: سعادتمند کردن انسان‌ها از اهداف رسول گرامی اسلام (ص) بود که از این طریق هدایت جامعه و تشکیل حکومت همچنان ادامه‌دار است.