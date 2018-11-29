نمایشگاه پوسترهای «شاه لیر» افتتاح شد/ معرفی برندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه و مسابقه پوسترهای منتخب نمایش «شاه لیر» روز چهارشنبه ۷ آذر ماه با حضور تعدادی از هنرمندان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد و همزمان با برگزاری این رویداد از نفرات برگزیده مسابقه نیز طی مراسمی قدردانی به عمل آمد.

مسعود دلخواه تهیه کننده و کارگردان نمایش «شاه لیر» در ابتدای این مراسم بیان کرد: همان طور که علاقه مندان تئاتر می دانند، گروه نمایش «تئاتر تجربی تهران» سال ۹۵ همزمان با اجرای نمایش «بیگانه» در تالار چهارسو چنین مسابقه ای را برگزار کرد که خوشبختانه با استقبال خوب هنرمندان نیز مواجه شد. حال برای دومین بار است که این رویداد همزمان با اجرای نمایش «شاه لیر» در تالار اصلی با هدف حمایت از طراحان پوستر و بروشور آثار نمایشی تدارک دیده شده است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی ادامه داد: پس از انتشار فراخوان مسابقه پوسترهای منتخب نمایش «شاه لیر» بیش از ۱۸۰ اثر به گروه اجرایی ارسال شد که از این تعداد ۲۰ طرح برای حضور در نمایشگاه انتخاب و ۴ اثر نیز به عنوان آثار برگزیده اول، دوم و سوم معرفی شدند.

کارگردان نمایش «شاه لیر» گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده، علاوه بر اینکه ۲۰ اثر منتخب در روزهای اجرای نمایش «شاه لیر» برای عموم علاقه مندان به نمایش گذاشته می شود، هر روز یک اثر نیز به عنوان کار منتخب در فضای مجازی بارگذاری و به سایر مخاطبان معرفی می شود که تصور می کنم این اقدام می تواند بهتر از هر جایزه مادی برای برگزیدگان باشد. البته ما در این مسابقه به هنرمند برگزیده اول مبلغ یک میلیون تومان، هنرمند برگزیده دوم پانصد هزارتومان و هنرمندان برگزیده سوم مبلغ ۲۵۰ هزار تومان تقدیم می کنیم که امیدوارم بتواند مقدمه ای برای موفقیت های دیگرشان باشد.

محسن غلامی دبیر نمایشگاه و مسابقه پوسترهای منتخب نمایش «شاه لیر» ضمن معرفی مهدی فاتحی، سینا افشاری و خود به عنوان اعضای هیات داوران، گزارشی را از روند برگزاری مسابقه پوسترهای منتخب نمایش «شاه لیر» ارایه داد. بعد از این بخش سید محمد مهدی موسوی هنرمند برگزیده اول، فاطمه آزادی هنرمند برگزیده دوم و امین قنبری و مریم قاسمی به عنوان هنرمندان برگزیده سوم مسابقه جوایز خود را در حضور نادر مشایخی، انوشیروان میرزایی و مسعود دلخواه دریافت کردند.

نمایش «شاه لیر» نوشته ویلیام شکسپیر به تهیه کنندگی، طراحی و کارگردانی مسعود دلخواه، آهنگسازی نادر مشایخی و بازی مهدی سلطانی، الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، محمدصادق ملک، ناصر عاشوری، محمدرضا علی اکبری، حمیدرضا هدایتی، محمد صدیقی مهر، محبوبه تفضلی، یلدا قشقایی، سجاد بابایی، محمد صادقی، امیرحسین سرداریان، حسین ابراهیمی، سعید عظیمی، سپاس رضایی، افشین حسنلو، فربد غفاری، محمد پیرالیاس، رضا ایزدخواه، منصور تمیزی فر، حمیدرضا جهانگیری، سعید مصطفایی، میلاد پاک سرشت، حامد عباس پور، حامد آرامی، مجید قنبری، سارا خسروی، الهام قندهاری هر روز ساعت ۱۸ در تالار اصلی تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر است.