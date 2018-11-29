تقابل نکونام و کریمی در دربی شمال

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: عصر امروز هفته چهاردهم لیگ برتر پیگیری می شود و در یکی از حساس ترین بازی ها نساجی مازندران در قائمشهر میزبان سپیدرود رشت خواهد بود.

آمار و ارقام دو تیم نساجی و سپیدرود را در زیر می خوانید.

زمان: ۱۵:۰۰

مکان: ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

داور: علیرضا فغانی

کمک ها: بابک داوری، امیر مبشر و سیدمهدی سیدعلی

ناظر: حسین نجاتی

نساجی:

تیم فوتبال نساجی مازندران که در این دیدار از امتیاز میزبانی برخوردار است، با دوازده امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار گرفته و به دنبال آن است تا با یک پیروزی بزرگ در یک بازی بزرگ، خود را از نقطه کنونی اش در جدول جدا کرده و به رتبه های میانی جدول برساند. مازندرانی ها در سیزده بازی این فصل شان در ۲ مسابقه فقط طعم برد را چشیده اند و با ۶ تساوی و ۵ باخت، نتایج خیلی بدی در اولین حضورشان در لیگ خلیج فارس نگرفته اند. شاگردان جواد نکونام در بازی گذشته خود برابر صنعت نفت آبادان در دقایق پایانی سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کردند و پیش از آن با ۲ گل، استقلال خوزستان را از پیش برداشته اند. قطعا نکونام در این بازی به دنبال بردن و البته، شکست ناپذیر بودن برای سومین هفته پیاپی است.

سپیدرود:

تیم علی کریمی که در اوایل این فصل به شدت دچار حواشی شده بود، این روزها تقریبا بی سر و صدا اداره می شود و جادوگر و شاگردانش به دنبال احیای این تیم هستند. سپیدرود با ۹ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار داشته و کم بودن اختلاف امتیاز میان سپیدرود با تیم های بالاتر این تیم در جدول، قطعا انگیزه رشتی ها برای رسیدن به رتبه های بهتر را افزایش می دهد. سپیدرود هم به مانند نساجی در این فصل فقط ۲ برد داشته، اما ۳ تساوی و ۸ باخت، باعث قرارگیری این تیم در رتبه ای پایین تر از نساجی در جدول شده است. سپیدرود هفته گذشته با یک گل از نفت مسجد سلیمان شکست خورد و اکنون فقط و فقط برای برد راهی مازندران می شود.

تقابل ویژه: رویارویی تفکرات علی کریمی و جواد نکونام، سرمربیان دو تیم می تواند از جذابیت های این دیدار باشد.

چهار تقابل اخیر دو تیم:

سپیدرود ۳ - ۲ نساجی

نساجی ۲ - ۱ سپیدرود

سپیدرود ۱ - ۲ نساجی

نساجی ۳ - صفر سپیدرود

نساجی مازندران سه دیدار از چهار تقابل آخر دو تیم را به سود خود به پایان رسانده است.