به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عابدینی در جمع مدیران و کارکنان یک واحد تولیدی اظهار کرد: فعالان عرصه تولید و صنعت، مجاهدان سنگرهای اقتصاد هستند که با کوشش و دلسوزی چرخ اقتصاد کشور را به گردش در میآورند.
وی وجود رفتار محبتآمیز و همراه با کرامت را باعث پیشرفت در هر مجموعهای دانست و خاطرنشان کرد: اگر خدا دلهای ما را به یکدیگر گره نزند، وحدت و برادری در میان ما حاکم نخواهد شد و بدون وحدت و برادری نمیتوانیم یک مجموعه با نشاط و رو به پیشرفت داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به آیاتی از سوره توبه ابراز کرد: خداوند منافقان را کسانی معرفی میکند که نسبت به یکدیگر احساس محبت و دوستی ندارند اما میفرماید مؤمنان دلسوز و حامی یکدیگر هستند و خوشبختانه فضای مؤمنانه در بین کارکنان این مجموعه قابل مشاهده است.
امام جمعه قزوین با تبریک هفته بسیج افزود: بسیجیترین بسیجیان عالم همین عزیزان سخت کوش و پر تلاش عرصه تولید و اقتصاد هستند که از دین و نظام حمایت میکنند و حامی خون شهدا هستند.
وی با بیان اینکه خداوند در سوره انفال میفرماید هر چه میتوانید خود را نیرومند کنید، عنوان کرد: امروز شاهد هستیم بسیج و نیروهای مسلح ما در حوزه نظامی به پیشرفتهای بسیار عظیم دست یافتهاند و موشکهای نقطه زن ما دشمنان را در دورترین نقاط منطقه هدف قرار میدهد.
آیتالله عابدینی با بیان اینکه پیشرفتهای عظیم در عرصههای مختلف را با عنایت خداوند بدست آوردیم، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند ما انقلاب را صادر و آمریکا را زیر پا له میکنیم و امروز شاهد صدور انقلاب هستیم و مشاهده میکنیم آمریکا هر روز رو به افول است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه اگر کارها را برای جلب رضایت خداوند انجام دهیم برکت پیدا میکند، اظهار کرد: کارگر و مهندسی که کار خود را با وضو و نیت خالص و با هدف خدمت به خلق خدا انجام میدهد کارش با برکت همراه خواهد شد و همه میباید تلاش کنیم تا در کارهایمان این رویه را دنبال نماییم.
وی ظرفیتهای کشور را برای توسعه اقتصادی بسیار عظیم دانست و ابراز کرد: کشور ما از نیروی انسانی متخصص و متعهد و مواد اولیه مرغوب و ارزان قیمت برخوردار است و شاهدیم هر کجا مدیران لایق به میدان آمدهاند و از ظرفیتهای آنها استفاده شده است، در آن بخش به پیشرفت رسیدهایم.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: متأسفانه گاهی شاهد واردات محصولاتی هستیم که کشور ظرفیت و توان تولید آن را دارد اما به دلیل سوء مدیریت آن محصولات را وارد میکنیم و به همین خاطر بسیاری از جوانان ما بیکار میمانند.
آیتالله عابدینی اظهار کرد: همه میباید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم حوزه اقتصادی را به جایگاه واقعی خود برسانیم و برای تحقق این هدف همه باید اصرار بر خرید کالاهای داخلی داشته باشیم و این رسالت دینی همه مردم است که استقلال کشور را تضمین میکند.
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