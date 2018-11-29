به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غیب پرور صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج که با حضور ۱۰۰ تیم سه نفره از ۳۲ استان اظهار داشت: امروز به فضل الهی آنچه که انتظار داشتیم به دست مجموعه جوانی در حال تحقق است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: تولیدات دیجیتال موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد و اگر بسیج به این عرصه وارد نشود دیگران جای آن را می گیرند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: فضای مجازی می تواند یک فرصت فوق العاده برای کشور باشد که شرط اولیه حضور به موقع و تهاجمی است.

غیب پرور با بیان اینکه حرکت بسیج در عرصه فضای مجازی یک حرکت تهاجمی خواهد بود، گفت: این راهبرد ماست و در این عرصه که یک عرصه جدی است نباید دچار تفرق باشیم شبکه سازی و انسجام بخشی از اجزای لاینفک است.

وی عنوان کرد: در کنار وجود این لشکر سایبری لشکر کارآمد هرکس باید رسالت خود را بشناسد و بداند در چه عرصه مهمی قرار گرفته چرا که دشمن با یک ساز و کار کامل وارد این عرصه شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه تصریح کرد: جنگ رسانه‌ای را باور کنیم که در بسیاری از تحولات دنیا این فضای مجازی است که جریان سازی می کند مثلا ترامپ پیروزی خود را مدیون جریان مجازی می داند و نه جریان نشریه ای.

غیب پرور با بیان اینکه هدف اصلی از این تجمع دو روزه اعلام موجودیت یک شبکه سازی و یک رقابت است، عنوان کرد: که در ادامه در سه بخش محورهای مسابقه اعلام می شود و ما تک موضوعی کار نخواهیم کرد که با تولیدات بیشتری مواجه شده و هم دست شرکت کنندگان باز است.

غیب پرور، رقابت را در سه محور انیمیشن، بازی و تولید نرم افزار اعلام کرده و گفت: در بخش انیمیشن روی دو نکته در قالب یک عنوان تاکید می شود و آن هم جوانان و افول قدرت آمریکاست، باید بدانیم که افول آمریکا قطعی است و از همین جهت موضوع انیمیشن نقش جوانان مومن انقلابی پای کار در افول ایالات آمریکا موضوع این بخش اعلام می شود.

وی افزود: در بخش بازی هم باز به نقش جوانان تاکید داشته و موضوع تولید محتوا در این بخش جوان و مقاومت اعلام‌ می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در بخش نرم افزار هم باید تولیدات اثر بخش تولید شود که بر اساس شعار سال و تاکید رهبری بر موضوع حمایت از کالاهای ایرانی موضوع این بخش هم اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در نظر گرفته شده است.

غیب پرور تصریح کرد: باید در نظر داشت حضور جوانان مومن در عرصه فضای مجازی و اهمیت آن کمتر از حضور جوانان در دفاع مقدس نیست و دستاوردهای حضور موثر در این عرصه میتواند به پیروزی های بزرگی منجر شود.