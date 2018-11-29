دلایل کاهش نرخ دلار در روزهای گذشته/افت نرخ دستوری نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وحید شقاقی در برنامه تیتر امشب گفت: ما در شش ماهه اول سال شاهد بودیم که برخی قیمت دلار را تا سقف ۴۰ هزار تومان پیش بینی کرده و برخی نیز از فروپاشی اقتصاد ایران خبر داده بودند. بعد از سیزده آبان نیز که در آستانه مرحله دوم تحریم ها بودیم، اتفاقی نیفتاد و اخبار بد تا این برهه پیش‌خور شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: احتمالا اخبار خوبی در ماه های آینده شاهد باشیم؛ همچنین با عمل به وعده های اروپایی‌ها، احتمال دارد شاهد کاهش دلار تا ۹ هزار تومان نیز باشیم.

شقاقی افزود: وقتی نرخ دلار افزایش می یابد، سفرهای خارجی کاهش خواهد یافت و وقتی نرخ دلار افزایش می یابد، قاچاق کنترل می شود و سفته بازی نیز کاهش می یابد.

او درباره دلایل کاهش نرخ ارز گفت: سران سه قوه در شورای هماهنگی، اختیارات بیشتری برای بازار آزاد و ورود به سامانه نیما به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی هم در آخرین برنامه خود، خروج سرمایه از کشور را کنترل کرد و بازار سرمایه ساماندهی شد. با ساماندهی ارز، عرضه و تقاضا نیز کنترل گردیده و این ها زمینه ای برای وارد کانال ۱۱ هزار تومانی دلار را فراهم کرده است.

شقاقی گفت: نداشتن بدهی خارجی یکی از بهترین شرایط ایران در دنیا است؛ در حالیکه اقتصاد ایران کشش دلار بالای ۸ هزار تومان را ندارد و این خود واردات رسمی، سفرهای خارجی و قاچاق را کاهش می دهد.

او با بیان اینکه مدیریت بانک مرکزی بهبود یافته است، گفت: هرخبر خوبی در آینده بشنویم، موجب فروکش کردن انتظارات و کاهش نرخ ارز خواهد شد. ضمن اینکه با کاهش قیمت ارز، تقاضای دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مدیریت منابع ارزی در شش ماهه نخست سال آینده مهم است.

شقاقی معتقد است کاهش قیمت نفت صادرات نفت را با نوسان مواجه خواهد کرد؛ بنابراین فشار در منابع ارزی را بیشتر خواهد کرد پس باید منابع ارزی را به درستی مدیریت کنیم. پس دولت باید تدابیر لازم را در اصلاح نقشه ارزی به کار برد و برای مدیریت منابع ارزی راهبردی اساسی داشته باشد. نسبت نقدینگی به تولید نیز بسیار مهم است. افزایش فزاینده بدهی دولت به بانکها و شبه پول بسیار مهم است.

همچنین حمید زمان‌زاده، کارشناس پولی و بانکی دیگر مهمان برنامه گفت: ما در شش ماهه اول امسال (سال ۹۷) با فراواکنش از سوی مردم در بازار ارز مواجه شدیم. شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای با جوسازی سعی در به بن بست رساندن اقتصاد ایران داشتند .

وی افزود: در واقع کم کم جو انتظارات رسانه ای به نحوی پیش رفت که وارد بن بست اقتصادی می شویم؛ اما بعد از سیزده آبان آن بن بستی که مورد انتظار امریکا و دیگران بود از بین رفت و هیمنه آنها شکسته شد. وقتی عرصه واقعی تحریم ها مشخص شد، مردم متوجه شدند آنچنان هم انتظاراتی که از تحریم ها مد نظر بود، مهم نبود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: پیش بینی اقتصاد دانان و شیطنت های سیاسی در بزرگ نمایی تحریم ها و کوچک شمردن مدیریت دولت نیز به التهابات در جامعه دامن زد؛ اما وقتی هیمنه تحریم ها شکسته و تدبیر دولت نمایان شد، دولت و بانک مرکزی دست برتر در معادلات ارز و بازار را داشتند.

وی افزود: وقتی ما به عنوان اقتصاد دان در کلاس درس هستیم می توانیم هر نظری داشتیم بیان کنیم اما در عرصه اجتماعی وظیفه و مسئولیت اجتماعی مهم است. واقع بینی علاج درد ما در عرصه پیش روست اما بزرگ نمایی تحریم ها التهاب آفرینی می کند. اقتصاد دانان باید توازن را در جامعه برقرار کنند و نباید بدون توجه به بنیان اقتصادی التهاب در جامعه را افزایش دهند.

زمان زاده گفت: یکی از تدبیرهای دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی علاوه بر بخش اقتصاد و سیاست های پولی باید به ثبات رساندن بازار ارز باشد. در این میان بانک مرکزی هدفی را برای نرخ ارز در نظر گرفته است و باید تلاش ها در جهت رسیدن به هدف بانک مرکزی باشد و اصلاح نظام بانکی برای جلوگیری از خلق پول نیز بسیار مهم است.

کارشناس پولی و بانکی در ادامه گفت: دولت در روابط خارجی تدبیر خوبی داشت و برجام نیز تا قبل از اجرایی شدن تحریم ها اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشت. تدبیر دولت در ساماندهی روابط خارجی نیز در کنترل بازار ارز نقش عمده ای داشته است. ما با سیاست روابط منطقه ای توانستیم عرصه جهانی را به صورتی کنترل کنیم که امید بخشی به روابط را بیشتر کند و نقطه قوت ما افزایش یافت.

وی با بیان اینکه تزلزل دولت امریکا بعد از انتخابات کنگره موجب بسته تر شدن دست دولت امریکا در سیاست خارجی این کشور شده است؛ گفت: قتل خاشقچی نیز راه تنفس دیگر برای ایران در منطقه بود که در مدیریت بهتر بازار ارز نقش مهمی داشته است. سیاست بانک مرکزی در جهت ثبات بازار ارز است و باید افق دید بانک مرکزی تا سال ۱۴۰۰ باشد بنابراین با مدیریت ذخایر می تواند بازار را به ثبات پایداری برساند.

زمان زاده معتقد است که توازن در نرخ ارز بسیار مهم است. تک نرخی شدن ارز در فضای موجود جوابگو نخواهد بود. نرخ اعلام شده برای صادارت و واردات است نرخ های بالاتر نیز برای واردات ما کافی نخواهد بود درعین حال کاهش نرخ بازار در جهت نرخ سامانه نیما، تقاضای سفته بازی و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.

این کارشناس پولی افزود: کنترل خروج سرمایه و کنترل تقاضای سفته بازی، فاصله نرخ ها را کنترل خواهد کرد بنابراین انتظار از بانک مرکزی نیز باید در جهت تداوم ثبات نرخ ارزی باشد.

زمان زاده تاکید کرد: فصل الخطاب نهایی باید بانک مرکزی باشد و اختیارات لازم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شود.