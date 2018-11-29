داور نامدار در حاشیه بازدید از طرح‌های آبخیزداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وظیفه منابع طبیعی برای بالا رفتن عمر سدها از فرسایش و رسوب جلوگیری می‌کند، اظهار داشت: در این راستا تقویت و حفظ پوشش گیاهی و دوم احداث سازه‌ها را در جهت بالا رفتن عمر سدها در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی قرار داده‌ایم.

وی افزود: در جهت اینکه بتوانیم در بالا رفتن عمر سد ستارخان با اجرای طرح‌های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش و رسوب 2 پروژه در روستای دایلار شهرستان اهر بااعتبار 370 میلیون تومان اجرا کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بابیان اینکه منابع طبیعی در اجرای پروژه‌های آبخیزداری اهداف مختلفی که به نفع روستائیان است را دنبال می‌کند، ابراز داشت: سازه‌های احداث‌شده در روستای دایلار علاوه بر اینکه از فرسایش جلوگیری می‌کند بلکه باعث می‌شود تا روستائیان از آب‌های جاری رودخانه‌ها به نحو ممکن استفاده کنند.

نامدار از تخصیص اعتبار 20 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با تخصیص این اعتبار پروژه‌هایی را در 14 شهرستان آذربایجان شرقی و در 17 زیر حوزه آغاز کرده‌ایم که برخی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر نیز مراحل پایانی را طی می‌کند.

تقویت آب‌های زیرزمینی از دیگر اهداف پروژه‌های آبخیزداری آذربایجان شرقی است

وی، تقویت آب‌های زیرزمینی را از دیگر هدف‌گذاری پروژه‌های آبخیزداری آذربایجان شرقی عنوان کرد، افزود: برخی از پروژه‌های آبخیزداری که عمدتاً به آن‌ها سازه گفته می‌شود همانند سدهای معیشتی است که ضمن جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، موجب می‌شود تا آب‌های ذخیره‌شده در پشت دیواره این سازه‌ها به زمین نفوذ کرده و بر تقویت سفره‌های زیرزمینی و جلوگیری از نشست زمین تأثیرگذار باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: نشست زمین در برخی از مناطق استان آذربایجان شرقی ناشی از استفاده بیش‌ازحد از آب‌های زیرزمینی است که در این طرح‌ها سعی داریم تا سفره‌های آب زیرزمینی را تقویت کنیم.

نامدار همچنین از افتتاح طرح‌های آبخیزداری در 14 شهرستان آذربایجان شرقی هم‌زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌های ما توسعه جنگل‌کاری در 6 شهرستان منطقه ارسباران است که یکسری از طرح‌ها به دلیل جو آب و هوایی هم‌زمان با هفته منابع طبیعی آغاز می‌کنیم.