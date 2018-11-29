گرجستان یک زن را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، انتخابات ریاست‌جمهوری گرجستان با پایان شمارش آراء به نفع «سالومه زورابشویلی» (Salome Zurabishvili) تمام شد که زاده فرانسه و از دیپلمات‌های سابق این کشور است.

به این ترتیب، وی به نسبت آراء ۵۹ به ۴۰، رقیب خود «گریگول واشادز» (Grigol Vashadze) را شکست داد و به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن گرجستان انتخاب شد.

این در حالی است که با اجرای قانون اساسی جدید، نقش رئیس جمهوری تا حد زیادی فرمایشی خواهد شد.

زورابشویلی در سال میلادی ۲۰۰۳، سفیر فرانسه در تفلیس بود. اما بعدها پست خود را رها کرد و سمت وزارت خارجه گرجستان را به عهده گرفت.

دوره وزارت وی مقارن با درگیری گرجستان- روسیه در سال میلادی ۲۰۰۸ بود. با این حال وی علیرغم گرایش به غرب، مدعی تلاش برای بهبود رابطه تفلیس- مسکو است.

این آخرین باری است که رئیس جمهوری گرجستان با رای مردم انتخاب می‌شود و بعد از اجرای قانون اساسی جدید و تنزل جایگاه ریاست جمهوری، انتخاب زمامدار این پست بر عهده پارلمان خواهد بود.